МЧС России повышает уровень культуры безопасности населения

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МЧС России проводит мероприятия по реализации информационной политики, направленной на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также по снижению их негативных последствий.
Мероприятия реализуются в целях национальной безопасности Российской Федерации, сохранения жизни и здоровья граждан страны, что является приоритетным направлением деятельности органов власти и гражданского общества России. Предпринимаемые меры служат защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности.
Об эффективности проводимой ведомством информационно-профилактической деятельности и пропаганды безопасности жизнедеятельности среди населения свидетельствует снижение количества бытовых пожаров и показателей гибели на них людей по итогам 2023 года.
С целью консолидированного подхода к данной работе и расширения каналов распространения информационно-профилактических материалов на всю страну специалисты МЧС разработали цикл мультимедиапродукции. Он включает в себя графические файлы, видео- и аудиоматериалы. Распространение указанного контента будет способствовать повышению уровня культуры безопасности населения.
Ссылка на информационно-профилактические материалы: https://clck.ru/38NksV
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Об эффективности проводимой ведомством информационно-профилактической деятельности и пропаганды безопасности жизнедеятельности среди населения свидетельствует снижение количества бытовых пожаров и показателей гибели на них людей по итогам 2023 года.
Ссылка на информационно-профилактические материалы: https://clck.ru/38NksV
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Александр Бойцов