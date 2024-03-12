Подмосковные работники МЧС приняли участие в Дне Донора

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области
Сотрудники МЧС России Подмосковья сдали кровь для нужд лечебных учреждений Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
В мобильный комплекс Московской областной станции переливания крови смогли принять учатие в донорской акции.
Стоит отметить, что порядка 1,5 миллиона людей каждый год нуждаются в переливании крови.
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«Сотрудники спасательного ведомства Подмосковья регулярно участвуют в акциях по сдаче крови для нужд учреждений здравоохранения региона. Для спасателей это еще один способ помогать людям. Донорская кровь всегда требуется онкобольным, роженицам, новорожденным и другим пациентам. Выездная бригада Московской областной станции переливания крови, приехавшая в региональный главк в Химки, провела процедуры при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм», — подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева