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Подмосковные работники МЧС приняли участие в Дне Донора

12 марта 2024, 15:20
Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Сотрудники МЧС России Подмосковья сдали кровь для нужд лечебных учреждений Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
В мобильный комплекс Московской областной станции переливания крови смогли принять учатие в донорской акции.

«Сотрудники спасательного ведомства Подмосковья регулярно участвуют в акциях по сдаче крови для нужд учреждений здравоохранения региона. Для спасателей это еще один способ помогать людям. Донорская кровь всегда требуется онкобольным, роженицам, новорожденным и другим пациентам. Выездная бригада Московской областной станции переливания крови, приехавшая в региональный главк в Химки, провела процедуры при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм», — подчеркнули в пресс-службе.


Стоит отметить, ​что порядка 1,5 миллиона людей каждый год нуждаются в переливании крови.

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#донорская кровь
#станции
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Андрей Воробьёв дал старт строительству поликлиники на 1000 посещений в Королёве
12 марта 2024, 15:28

Фото: Антон Чернов

Губернатор Андрей Воробьёв в Королеве дал старт строительству крупной поликлиники на 1000 посещений в смену. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор вместе с с врачами, почетными жителями г.о. Королёв и строителями заложил первый камень в основание новой поликлиники на улице Циолковского.

«У нас сегодня важное событие — мы начинаем большое строительство. И медицинские работники, которые здесь присутствуют, и жители знают, насколько востребована современная поликлиника. Я надеюсь, что работа по ее возведению будет динамичной. Первая фаза, это 2-3 месяца, вынос сетей, дальше – котлован, и затем непосредственно приступаем к возведению поликлиники. Каждое новое медучреждение прекрасно тогда, когда в нем есть не только стены и оборудование, но и врачи. И я знаю, что главврач Королёвской городской больницы Эдуард Маркович Шпилянский и его команда активно занимаются привлечением медиков. Мы со своей стороны предоставляем различные меры поддержки», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что новую поликлинику планируют открыть для посещения в 2027 году.

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#королёв
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Подмосковный диетолог Пичугина назвала идеальную начинку для блинов
Диетолог Пичугина рассказала, как есть блины и не толстеть
12 марта 2024, 14:09

Фото: iStock/GCapture

Блины нельзя назвать полезным блюдом, однако если использовать низкокалорийную начинку, а также цельнозерновую муку, то они не принесут вреда даже тем, кто стремится похудеть. О этом рассказала заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный диетолог подмосковного министерства здравоохранения Инна Пичугина.
«Сладкие начинки для блинов приводят к выбросу инсулина и провоцируют чувство голода, поэтому блинов с вареньем, сгущёнкой или мёдом легко переесть. Лучшая начинка — это нежирный творог, икра и рыба: это продукты с невысоким содержанием калорий, к тому же они вызывают чувство сытости, поэтому лишнего не съешь», — сказала Пичугина.
Она также посоветовала использовать в качестве начинки ягоды, фрукты, овощи и грибы. А сами блины готовить на обезжиренном кефире или молоке и из цельнозерновой муки.

«Ещё полезнее будет, если к обычной муке добавить гречневую, амарантовую или овсяную. Кроме того, можно приготовить диетические блины из чечевичной, нутовой, овсяной, рисовой, гречневой или кокосовой муки», — отметила диетолог.
Печь блины лучше всего на рафинированном оливковом масле. Не принесёт вреда также топлёное масло, а вот сливочного лучше избегать, так как при жарке оно горит и образуются канцерогены.

Диетолог также порекомендовала не есть горячие блины, а подождать, пока они немного остынут. Это особенно актуально для людей, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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#здоровье
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#московская область
#моники
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Подмосковные пациенты оформили онлайн более 1,5 млн рецептов на льготные лекарства
12 марта 2024, 13:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более полутора миллионов рецептов на льготные лекарства жители Московской области оформили через интернет благодаря развитию телемедицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В ходе телемедицинской консультации врач может скорректировать или продлить действующий электронный рецепт на льготное лекарство. Благодаря этому сервису, пациенту не приходится лишний раз лично приходить в поликлинику. С начала запуска проекта с помощью телемедицинских консультаций было оформлено более 1,5 млн электронных рецептов», — рассказала первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Она добавила, что только с начала текущего года таких рецептов было оформлено более 300 тысяч.

Для того, чтобы получить лекарство по онлайн-рецепту, пациенту достаточно назвать свои данные в одной из аптек государственной сети «Мособлмедсервис». Вся информация о назначенных медикаментах доступна пациенту в его личном кабинете в подмосковном разделе госуслуг «Здоровье».

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#здравоохранение
#медицина
#рецепты
#лекарства
#московская область
#подмосковье
#светлана стригункова
#минздрав мо
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Подмосковные врачи спасли подростку ногу с перерезанным сухожилием
12 марта 2024, 13:06

Фото: iStock/Rungruedee Malasri

17-летнего юношу с кровоточащей раной на лодыжке привезли в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ), врачи сумели установить диагноз и провести необходимое лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Пациент рассказал, что случайно упал на профлист. Диагностика выявила серьёзную травму ахиллова сухожилия — одного из самых крепких сухожилий в человеческом теле. Сразу после того, как пациент поступил в приёмный покой, началась подготовка к операции. Мы провели первичную хирургическую обработку раны и пластику ахиллова сухожилия», — сообщил ортопед-травматолог Виталий Куваев.
Пострадавшую ногу врачи зафиксировали гипсовой повязкой.

В настоящее время пациента выписали домой. Травмированное сухожилие восстановится примерно за четыре недели, после чего у пациента снимут гипс и начнут курс реабилитации.

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#медицина
#врачи
#подросток
#московская область
#подмосковье
#здравоохранение
#минздрав мо
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В Павловском Посаде открыли поликлинику после капитального ремонта
12 марта 2024, 12:38

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

После капитального ремонта глава округа Денис Семенов открыли поликлинику №3 Павлово-Посадской ЦРБ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Торжественное открытие поликлиники провел глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов вместе с замминистра здравоохранения Московской области Еленой Зинатулиной.

«Это важный социальный объект в нашем округе. Его пропускная способность составляет — 22660 человек, в том числе 5682 ребенка. В рамках ремонта были разделены входные группы для соматических пациентов и пациентов с симптомами инфекционных заболеваний, а также проведены работы по ремонту фасада входных групп, ГВС, ХВС, канализации, кровли, внутренних помещений», — отметил Денис Семенов.

Кроме этого, для посетителей обустроили новую зону ожидания и появилась безбарьерная среда для людей с ОВЗ.

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#поликлиника
#павловский посад
#подмосковье
#капремонт
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«Пост – это искусство»: диетолог Дианова рассказала, как не поправиться в Великий пост
Диетолог Дианова: В Великий пост в каждом приёме пищи должна быть клетчатка
12 марта 2024, 12:21

Фото: iStock/Mateusz Siuta

Великий пост перед Пасхой в православии длится семь недель. Верующие отказываются от пищи животного происхождения, чтобы духовно очиститься и достичь единения с Богом. В этом году Пост продлится с 18 марта по 4 мая.
Многие люди резко входят в Пост, тем самым нанося вред своему организму. На неделе перед Великим постом следует начать готовиться к предстоящем ограничениям. Для этого необходимо ограничить количество потребляемого красного мяса, но пока оставить в рационе яйца, рыбу и творог, посоветовала в беседе с «Радио 1» врач-диетолог, психолог пищевого поведения, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

Помимо основной задачи по духовному очищению, люди часто постятся ради самодисциплины. Часто это сопровождается очень резкой сменой рациона питания, что приводит к потере дисбаланса. В таком случае чаще всего страдает белковая компонента. Люди начинают потреблять большое количество углеводов, чтобы добиться ощущения сытости. Не достигнув его и начав испытывать стресс, они прибегают к простым углеводам. В результате, из-за дисбаланса и недостаточного количества белка после поста могут начать выпадать волосы, ухудшится состояние кожи, ногтей и, вопреки расхожему мнению, начнет повышаться вес.

«Задача – понять, что пост и любой тип питания, предполагающий потребление растительных белков, – это искусство. Нужно смешивать (продукты – ред.), и в каждом приёме пищи потреблять какой-то вид белка. Например, на завтрак можно сделать кашу на растительном молоке, туда добавить орехи. Нельзя просто съесть овсяную кашу на воде, поскольку это вызывает депрессивное состояние. Также надо обязательно добавить фрукты или сухофрукты, поскольку клетчатка также должна быть в каждом приёме пищи», – рассказала Дианова.
Говоря о правильном обеде, приготовленном на растительной основе, люди сразу же вспоминают крупы и бобы. Это важные продукты, которые следует использовать в приготовлении блюд. Однако Дианова поделилась, что в настоящее время есть огромное разнообразие сбалансированных блюд, которые по вкусу не уступают своим мясным аналогам, но позволяют насытиться в обед, чтобы не переесть в ужин. К ним относятся, например, веганские бургеры, пельмени с растительным фаршем и постная паста болоньезе.


Также диетолог посоветовала использовать в качестве закуски хумус – пасту на основе нутового пюре. Это очень сытный и сбалансированный продукт, который подойдёт как на обед, так и на ужин. Его можно приготовить в домашних условиях или купить в магазине. Однако важно помнить, что это исключительно закуска, а не полноценное блюдо. Нельзя съесть целую банку хумуса, поскольку он высокопитательный и калорийный, уточнила Дианова.

«Во время поста, независимо от того, как получится сформировать рацион, необходимо принимать комплексный витамин, который пропишет врач», – посоветовала собеседница «Радио 1».
Кроме того, врач порекомендовала есть сыр тофу. В чистом виде он не обладает каким-то особым вкусом, но способен дополнить и разнообразить блюда с овощами и крупами.

Дианова призвала воздержаться от потребления белого риса в период поста. По её словам, эта крупа практически не содержит полезных веществ. При этом, его можно заметить другими видами риса, например, бурым.

Важными элементами рациона питания в пост являются брокколи и грибы. В них немного белка, поэтому только на этих продуктах построить полноценный рацион не получится. Однако их белковая составляющая значительно выше, чем в других овощах и фруктах.

«Сейчас идеально, когда есть неделя, вместо того, чтобы объедаться блинами, продумать себе рацион на следующие семь недель. Для этого достаточно выписать нужные продукты, познакомиться с рецептами и начать всё это использовать. (...) Чем более разнообразное питание будет в пост, тем вероятнее будет выполнена поставленная задача. И парадокс в том, что на таком питании действительно можно правильно похудеть. Важно помнить, что в каждом приёме пищи должно быть достаточное количество белка и углеводов и в два раза больше фруктов и овощей», –заключила специалист.

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#пост
#православие
#питание
#здоровье
#диетолог
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В Подмосковье с начала года неонатальный скрининг прошли более 11,5 тыс младенцев
12 марта 2024, 11:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 11,5 тыс. новорождённых в Московской области были проверены на генетические заболевания при помощи неонатального скрининга с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В Подмосковье в прошлом году расширили перечень исследований в рамках неонатального скрининга. Сейчас этот анализ выявляет 36 генетических заболеваний. Исследование позволяет оперативно поставить диагноз и начать лечение, а также обеспечить наблюдение маленького пациента узкопрофильными врачами», — пояснила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
В министерстве отметили, что с начала года неонатальный скрининг помог выявить 15 случаев генетических заболеваний. Кровь для неонатального скрининга берётся из пятки новорождённого. Если анализ выявляет какое-либо нарушение, медики связываются с родителями и разъясняют им, что делать дальше.

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#московская область
#подмосковье
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Россиянам раскрыли реальные причины головокружений
Мясников: Головокружение может говорить о проблемах с ушами
11 марта 2024, 23:55

Фото: istockphoto.com/Prostock-Studio

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявил, что головокружение может быть симптомом заболевания внутреннего уха.
«Головокружение, а не пошатывание, неустойчивость походки, когда вокруг тебя кружится мир, потолок, небо — все это симптом заболевания внутреннего уха. Это почти всегда патология уха, а не инсульт, не атеросклероз и так далее. В 80% это доброкачественное позиционное головокружение», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

По его словам, также головокружение может сигнализировать о воспалении лабиринтов уха, и в этом случае его необходимо лечить, в частности, гормонами.

Ранее Александр Мясников заявлял, что гипотония является нормой, а не болезнью.

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#заболевания
#здоровье
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Названа альтернатива коровьему молоку
Диетолог Сюракшина назвала такой альтернативой растительное молоко
11 марта 2024, 23:29

Фото: istockphoto.com/Bohdan Bevz

Диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина назвала растительное молоко хорошей альтернативой коровьему, особенно в тех случаях, когда у человека аллергия на компоненты последнего.
«Я его иногда назначаю, например, при лактозной недостаточности, когда человек не воспринимает молоко. Плюс ко всему если у человека есть аллергия на глютен. Оно совершенно не содержит глютена», — добавила в беседе с Pravda.Ru Сюракшина.

Однако сеть и риски. Так, по словам врача, из-за содержания в растительном молоке сахарозы, оно может нанести вред людям с сахарным диабетом. Осторожным с напитком надо быть и тем, у кого аллергия на лактозную недостаточность.

Ранее диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ и профилактической медицины Минздрава РФ Софья Елиашевич заявила, что самый простой способ сделать блины полезнее – смешать пшеничную муку с цельнозерновой в соотношении один к одному. Также стоит снизить количество сахара и масла, добавляемых в тесто.

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#вред
#аллергия
#диетолог
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