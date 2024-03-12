Подмосковные работники МЧС приняли участие в Дне Донора

Блины нельзя назвать полезным блюдом, однако если использовать низкокалорийную начинку, а также цельнозерновую муку, то они не принесут вреда даже тем, кто стремится похудеть. О этом рассказала заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный диетолог подмосковного министерства здравоохранения Инна Пичугина.