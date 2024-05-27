МЧС России проведет в Московской области День защиты детей

Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области
День защиты детей 1 июня проведет ГУ МЧС России по Московской области в парке «Патриот» на XV Международном салоне «Комплексная безопасность».
Гостей праздника познакомят с современными технологиями спасения и тушения пожаров, новыми образцами оборудования и спецтехники, мастер-классы по безопасности, викторины, конкурсы.
Кроме того, на детском творческом кластере «Мой мир» детей ждет пожарный квест, огненные полосы препятствий, реальные уроки безопасности с сотрудниками МЧС России.
Зарегистрироваться для участия можно по этой ссылке.
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Кроме того, на детском творческом кластере «Мой мир» детей ждет пожарный квест, огненные полосы препятствий, реальные уроки безопасности с сотрудниками МЧС России.
Зарегистрироваться для участия можно по этой ссылке.
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Артем Кузьмин