МЧС выразило соболезнования родным умерших в Энгельсе пожарных

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала будет проиндексирован на 7,3%. В результате, выплата на второго ребенка возрастет до 893,8 тысяч рублей. О том, как получить маткапитал в 2025 году и на какие цели его можно использовать расскажет «Радио 1».