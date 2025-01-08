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МЧС выразило соболезнования родным умерших в Энгельсе пожарных

Фото: iStock/ DmyTo

Фото: iStock/ DmyTo

Личный состав МЧС России выразил соболезнования родственникам работников пожарной службы Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова, которые погибли при ликвидации возгорания в Энгельсе, передала пресс-служба МЧС России в Телеграм-канале.
В Энгельсе во время ликвидации возгорания на промышленном предприятии умерли начальник первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Геннадий Афанасьев 1993 года рождения и старший пожарный четвертой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Жаслан Телеупов 1996 года рождения.

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что смерть пожарных стала невосполнимой утратой для семей сотрудников и для министерства в целом.



«Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца», — отметил Куренков.

В ведомстве добавили, что Геннадий Афанасьев окончил Уральский институт ГПС МЧС России, больше четырёх лет тушил пожары в самых боевых подразделениях Саратова, а Жаслан Телеупов занимался легкой атлетикой, пожарным трудился с 2019 года.

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#соболезнования
Чернышенко: 2024 год стал рекордным по количеству турпоездок по России
08 января 2025, 21:15

Фото: iStock/ inewsistock

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что жители РФ и иностранцы совершили 79,2 миллиона туристических поездок с января по ноябрь 2024 года по России, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщило правительство в Телеграм-канале.
Дмитрий Чернышенко обратил внимание, что, вероятно, по итогам года данный показатель достигнет 92 миллионов поездок и будет рекордным за 23-летнюю историю наблюдений. Подчёркивалось, что по абсолютным показателям внутреннего туризма лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Ещё выявили рост потока иностранных туристов, по большей части гостей из Китая, приезжающих на Дальний Восток. В Хабаровском крае количество подобных путешественников увеличилось на 204 процента, а в Амурской области — на 142, в Приморье — на 112.

Такая тенденция, как объяснил вице-премьер, приближает Россию к выполнению поставленной президентом РФ Владимиром Путиным цели — к 2030 году достичь 5 процентов доли туризма в ВВП страны и 140 миллионов туристических поездок.

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Правительство России утвердило праздники и выходные в 2025 году
08 января 2025, 18:59

Фото: iStock/Yury Gubin

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства России.
Отмечается, что в этом году россияне будут отдыхать в честь Дня защитника Отечества 22 и 23 февраля, в Международный женский день 8 и 9 марта, которые выпадают на субботу и воскресенье.

Кроме того, в мае 2025 года выходные продлятся с с 1-го по 4-е, а в годовщину Победы в Великой Отечественной войне – с 8-го по 11-е.

Также россияне будут отдыхать в честь Дня России с 12 по 15 июня и в День народного единства 2-4 ноября. Последний день года тоже объявлен выходным.

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Могут удерживать в Турции: 23-летняя россиянка загадочно пропала в Стамбуле, подробности исчезновения и заявления родных
08 января 2025, 18:53

Лаура Писаренко (Фото: соцсети)

Близкие ищут Лауру Писаренко, пропавшую в Турции. Брат говорил, что в последний раз девушка выходила на связь 30 декабря, в свой день рождения.
Василий поделился, что в последний Лауру видели возле российского консульства в Стамбуле. Его сестра была в коричневой куртке, синей шляпе и черных брюках. Другой информации у родственников нет.

Брат девушки рассказал, что Лауру могут удерживать в депортационном центре, но связаться с сестрой нет возможности — нужно подтвердить степень родства и предоставить все нужные справки. В другом случае, узнать ничего не выйдет.

«Есть некоторые зацепки, где она может находиться, но мы ничего не можем узнать — Турция требует подтверждение родства, некую справку от посольства. Однако в посольстве говорят, что они такие справки не выдают», — отметил Василий.

Родственники рассказали, что девушка потеряла паспорт и поехала в посольство для смены документов. Там ей объявили, что в скором времени её депортируют на родину, но потом родные узнали — Лауру не стали задерживать и отпустили из-за того, что она не нарушила сроков пребывания в стране в качестве туриста.

Лаура Писаренко (Фото: соцсети)

«У Лауры ранее были пробелы в памяти. Может впадать в неадекватное состояние», — поделились близкие девушки.

Отмечалось, что родные пустили все силы на то, чтобы получить от властей Турции хоть какие-то данные о местоположении Лауры. Необходимо подчеркнуть, что у близких Писаренко есть и иные версии случившегося, но брат девушки не стал их озвучивать.

В социальных сетях появились призывы помочь в поисках девушки, но информация разнится с показаниями родных Лауры.

«Пропала гражданка России в Стамбуле, Лаура Писаренко, 2000 года рождения. Последний раз видели 30 декабря возле консульства РФ в Стамбуле. Была одета в черное пальто, в черные ботинки и черную юбку с кофтой. С собой нет связи или документов», — говорилось в объявлении.

Родные Лауры добавили, что девушку уже могли найти, но они не могут связаться с ней.

«Нам передали информацию о ней, которую мы сейчас проверяем. Мы ищем Лауру сами, нам помогают совершенно незнакомые люди», — поделились близкие девушки.

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Бандиты сказали, чтобы она не совалась: за сколько русских детей продавали итальянцам и как маленькую Любу забрали у бабушки
08 января 2025, 18:01

Фото: iStock/ Nadezhda1906

За несколько лет почти 1500 тысячи детей из России продали в итальянские семьи. О том, кто участвовал в преступной схеме — в материале «Радио 1».
«В мае 98-го мы все приехали в Кировский детский дом, а Любы там уже не было. Буквально за два дня ребенка оттуда вывезли. Не только ее, там была группа детей», — поделилась с KP.RU Дарья, сестра Любы из Волгограда, которую удочерила итальянская семья с подачи Надежды Фратти.

26 лет семья ищет пропавшего ребенка. Любе было 3,5 года, когда ее «продали» итальянцам и забрали у семьи. Люба — одна из 1260 детей, которых «пристроила» в зарубежные семьи Надежда Фратти с сообщницами. О судьбе всех малышей так ничего и неизвестно. До сих пор не опровергнута и не доказана версия о продаже несовершеннолетних на органы.

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Переводчик и продавец детей


В период с 1993 по 2000 годы в Волгоградской и Пермской областях международное агентство «Аркобалено» (с итальянского «радуга») устраивало сирот в иностранные семьи. В большинстве своём отказниками интересовались итальянцы. Дела в России вела гражданка России и Италии Надежда Фратти. Женщина была как бы переводчиком, но в действительности — (согласно одной из версий) организатором и автором схемы «дети за деньги».

Представлялось все, как благое дело. Малыши никому не нужны — мама и папа их бросили или же государство лишило их родительских прав. Для несовершеннолетних будет лучше, если они обретут дом в приличных итальянских семьях. С такой легендой Фратти и приходила в разные детские учреждения, и к чиновникам.

По некоторой информации, за одного ребёнка, которого усыновили иностранцы, Фратти получала по 2500 долларов. Часть денег (по одной из версий) отдавала партнёрам — главному врачу Михайловского дома ребёнка Антонине Текучевой, экс-директору Кировского детдома Татьяне Чаплиной и экс-специалисту облкомитета по образованию Валентине Герусовой. Был у Фратти ещё ряд соратников — бухгалтер (Нина Курносова) и нотариус (Зоя Полищук). Однако их к уголовному делу не привлекали. Да и сами женщины, как сами признавались, денег особо не получали, лишь подделывали необходимые бумаги.

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«Аркобалено» так бы и промышляла дальше на «благо» сирот из России, вот только прокурорская проверка случайным образом обнаружила некие нестыковки в документах. В результате 30 января 2000 года против Фратти завели уголовное дело по трём статьям.

Сколько конкретно детей отдали иностранцам — неизвестно. В настоящий момент выявили около 1260 случаев передачи воспитанников детских домов. Известно, что Фратти и её команда орудовали в нескольких регионах.

После выхода очередного выпуска шоу на телевидении про Фратти, председатель СК России Александр Бастрыкин инициировал проверку в связи с её уголовным делом. Следователи трудились в трёх регионах — Волгоградской области, Республике Коми и Пермском крае.

«Председатель СК России поручил доложить о результатах проведенных проверок в связи с уголовным делом Надежды Фратти. В эфире одного из федеральных телеканалов продолжилось обсуждение событий, связанных с уголовным делом, по которому ранее в Волгограде был вынесен приговор в отношении Надежды Фратти (Щелгачевой) и других соучастников преступления. В апреле текущего года Председателем СК России давалось поручение о проведении проверок по озвученным прежде доводам участников программ, посвященных этой же теме. Главой ведомства дано поручение руководителям СУ по Волгоградской области, Республике Коми, Пермскому краю доложить о результатах проведенных проверок и установленных обстоятельствах», — обращал внимание Следком России.

После заявления председателя СК подобные случаи стали искать по всей России. Юрист и правозащитник Марина Масленникова объявила, что сообщники Фратти могли работать с несовершеннолетними из Приморского, Пермского и Хабаровского краев, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областей, Республик Коми и Крым. После её заявления СК провёл дополнительные проверки. Ещё Марина Масленникова поделилась в своём Телеграм-канале, что сеть агентств по продаже несовершеннолетних существует до сих пор. Как доказательство она представила данные с итальянских сайтов со стоимостью за подобную услугу.

Фото: iStock/ fizkes

«Братьев и сестёр не должны разлучать»


Одной из «проданных» в Италию детей была девочка Люба. Вспоминая прошлое, Любовь Воропаха (бабушка Любы) говорила, что всё время винила себя за случившееся. Однако пенсионерка не была ни в чём виновата — она лишь не успела забрать четвертую внучку под опеку.

«Я родила морального урода. Моя дочь с рождения подавала надежды. Не поверишь, я родила ее 4,5 кило и «в рубашке». Она в месяц у меня голову держала, в четыре месяца уже сидела, а в семь пошла. Когда ей был год, она говорила предложениями. И вот как начала брехать, так и всю жизнь в этой брехне. Она умеет говорить красиво, обещания давать, но слушать ее — себя не уважать. Школу она не закончила, работала по чуть-чуть и везде, считай и не работала. Убегала постоянно. И в Москву за ней ездили с ее братом, и в Тверь, по степям сколько я ее искала… Если бы ее не лишили родительских прав, не случилось бы это все», — подчеркнула Любовь Воропаха.

Как поделилась Любовь, внучку могли бы и не забрать в принципе, если бы не её дочь (мама девочки).

«Когда ее лишили родительских прав, Любочка была не с ней, а с отцом в Кабардино-Балкарии. Дашу и Таню уже забрали в детский дом, а потом дочка привезла сюда Любу и её тоже отняли», — рассказала бабушка Любы.

Малышку должны были определить в то же учреждение, что и сестёр, но почему-то её поместили в Кировский детский дом, куда брали детей с проблемами со здоровьем.

«Братьев и сестер не должны разлучать. А тут… Забрали ее туда, наверное, потому что ребенок красивый, умный. Зачем ее отправлять к нам, когда ее можно продать за хорошие деньги? Это мое такое мнение», — поделилась Дарья, старшая сестра Любы.

Старших сестёр «проданной» девочки бабушка забрала из учреждения под опеку сразу же. В то время она уже воспитывала старшего сына своей дочери Никиту (мать его оставила ещё в 10 месяцев). А вот с Любой не вышло так оперативно.

«Мы тогда жили в двухкомнатной квартире бабушки и нас уже было много. Бабушке отказали в опеке из-за жилплощади. Поэтому мы решили, что возьмемся за квартирный вопрос, а Люба пока побудет в детдоме. Бабушка устно договорилась с директором Татьяной Чаплиной, что до школы Любаша поживет там, а мы квартиру разменяем и сразу же ее заберем», — отметила Даша.

Девочку регулярно посещала вся семья. Брат и сёстры привозили с собой вкусности для всей группы, в которой была девочка. Два раза в месяц Люба виделась с обожаемой няней Дашей, Таней и Никитой. В день рождения малышку навестили с тортом и подарками, а на Новый год привезли домой с разрешения руководства учреждения.

Фото: iStock/ fizkes

«Все вместе тогда плакали»


«Бабушку пригласила в детдом Чаплинова. Она пошла одна. А зря! Растерялась. Там Чаплинова начала говорить, что Любу хочет забрать итальянская семья. Вот мол, зачем она вам, ей там будет лучше. Вы же ей никто, а там у нее будут мама и папа. Бабушка сказала, что она нам нужна и против того, чтобы ребенка отдали кому-то. Но Чаплинова предложила ей посоветоваться со всей семьей», — поделилась Даша.

Любовь Воропаха вернулась домой и рассказала все внукам.

«Все вместе тогда поплакали и сразу решили, что ни за что от нее не откажемся. Она наш ребенок!», — продолжила Даша.

Семья стала звонить директору детского дома, а она словно пропала. На третий день родственники узнали, что Любы больше нет в стране.

«Моего ребёнка убили и он умер»


Семья тут же обратилась к журналистам. Родственники поделились своей историей на телевидении, но дело не получило развития. В органах опеки постоянно твердили: «Без разрешения итальянских родителей не можем их данные разглашать».

«Мама тогда искала помощи и по своим «каналам». Вроде как говорила с бандитами, а те сказали, чтобы она в эту историю не совалась», — говорила семья Любы.

С кем именно у Фратти были договоренности до конца неизвестно. Имена соратников не раскрыли до сих пор.

Уже потом, когда Фратти находилась под следствием, мать Любаши лично поговорила с Надеждой. Та сказала, что с Любой точно все в порядке. В том личном разговоре Фратти сказала, что не у всех детей всё хорошо.

«На осознание того, что Люба больше не с нами, у меня ушла неделя. Я много плакала, но никогда не допускала мысли, что моего ребенка (Дарья называют Любу так, потому что в детстве занималась ее воспитанием) убили и он умер. Было внутреннее ощущение, что она жива. И я до сих пор так думаю. Мы до сих пор отмечаем день рождения Любы, но каждый раз у нас вопрос — радостно это делать или горестно», — говорила Даша.

Бабушка Любы уточнила, что девочку ищут до сих пор, других детей тоже. Все они давно повзрослели и далеко не каждый знает, что раньше жил в детском доме, а те, кому известно, хотят отыскать своих родителей из России. К примеру, 33-летнего Евгения Филатова из Рима взяли в итальянскую семью в 1997 году. Он не знает русский язык и абсолютно ничего не знает о своих родственниках. Мужчина не оставляет попыток найти свою русскую маму.

Фото: iStock/ utah778

​Приговор Фратти и её соратникам


70-летняя Надежда Фратти (при рождении Крапивина) родилась в городе Березняки Пермской области (сейчас Пермский край). Женщина дважды была замужем.

Первым супругом Фратти был Владимир Щелгачев. У Надежды и Владимира родилась дочь Алла. У девушки есть дочь Джулия, в настоящий момент ей 15 лет. Первый муж Фратти скончался. В 1989-м женщина снова вышла замуж. В этот раз за уроженца Италии Карло Фратти. Второй супруг также скончался. Из-за выхода в Италию Надежда и начала свой «детский бизнес».

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Надежду и её соратников судили пять раз. В 2002 году Фратти, Герусову, Чаплину и Текучеву оправдали из-за «отсутствия состава преступления». И лишь в 2010 году, после затяжных разбирательств Волгоградский областной суд признал Надежду Фратти виновной по статьям 291 УК РФ («Дача взятки») и 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Фратти получила наказание в виде четырёх лет условного срока с испытательным сроком.

Три ее соратницы тоже «заработали» лишь условный срок. Валентину Герусову осудили на шесть лет условно за получение взятки. Нине Текучевой (она до сих пор трудится заведующей филиалом № 1 ГКУЗ «ВОСДР» — Михайловский дом ребенка) тоже за получение взятки дали три года условно. А Татьяне Чаплиной (она скончалась) по такой же статье — пять лет условно.

Сейчас у Фратти три фирмы в Перми — одна занимается переводами, другая оптовой торговлей остальными видами автомобилей и промышленным оборудованием, а третья — оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Фратти всё ещё сотрудничает с итальянцами.

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#статьи
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Аналитик Орлов высказался об индексации пенсий в 2026 и 2027 годах
08 января 2025, 17:02

Фото: iStock/Oleg Elkov

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов прокомментировал заявления депутата Госдумы Никиты Чаплина о том, что в 2026 и 2027 годах в России будут проведены индексации пенсий.
В беседе с RT он отметил, что завершившим трудовую деятельность гражданам, которые фактически находятся под крылом государства, важно чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Особенно актуально это в период геополитической турбулентности и высокой инфляции.

Орлов подчеркнул, что заявление о трёхлетней перспективе показывает, что средства в госбюджете есть, поэтому все взятые на себя государством социальные обязательства будут выполнены.

Ранее Чаплин сообщал, что в 2026 году будут проведены две индексации пенсий – с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 5,5%. В 2027 году ожидаются повышения на 4 и 4,1% соответственно.

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Эксперты рассказали, как быстро и аккуратно убрать новогоднюю ёлку
08 января 2025, 16:52

Фото: istockphoto/petrenkod

Выбирая между искусственной и натуральной ёлкой на Новый год, многие россияне останавливаются на втором варианте. Живая ель — настоящий душистый символ новогодних праздников.
Как аккуратно убрать елку из квартиры, не усыпав всё жилище иголками, рассказала Общественная Служба Новостей.

Сначала нужно подготовить упаковку, это может быть большой пакет или ткань. Ветки лучше спилить ближе к стволу.
Можно воспользоваться пищевой пленкой и скотчем, обмотав дерево сверху вниз.
Убирать игрушки и гирлянды с елки следует на специальной подстилке из ткани или пленки.

После упаковки елки и ветвей нужно тщательно вымести хвою метлой или щеткой. Самые мелкие иголки удобно собирать скотчем. Пылесос для уборки иголок использовать не рекомендуется: они могут повредить устройство.

Упакованное дерево можно отдать на переработку, это поможет сохранить больше деревьев. Такие деревья перерабатывают в щепу, которая идет на производство мебели. Можно воспользоваться пунктом приема, собранные там старые ели измельчают и используют в качестве составной части удобрений, корма и присыпок для животных и как топливо для котельных.

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#ёлки
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В Госдуме сообщили о новых расчётах пенсионных баллов в 2025 году
08 января 2025, 16:33

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В 2025 году пенсионерам необходимо будет ориентироваться на новые экономические параметры для оптимизации своих пенсионных накоплений. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Парламентарий рассказал RT, что ключевую роль в формировании будущих страховых пенсий играет заработок. Для получения одного пенсионного балла доход должен составлять не менее 275 900 рублей в год, что эквивалентно ежемесячному заработку в 22 991 рубль 67 копеек.

Чаплин подчеркнул, что чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов гражданину удастся собрать за годы трудовой деятельности, тем существеннее будет размер будущей пенсии.

Отмечается, что для тех, кто планирует подать заявление на назначение страховой пенсии в 2025 году, минимальное необходимое количество баллов составляет 30. Также следует помнить, что в формирование пенсии могут быть включены служба в армии, уход за ребёнком до полутора лет и другие социально значимые периоды жизни, которые учитываются как дополнительные баллы.

С начала 2025 года стоимость одного пенсионного балла составляет 142,76 рубля.

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#госдума
#рубль
#поддержка
#заявление
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Как получить маткапитал на второго ребенка в 2025 году и на что его можно тратить
08 января 2025, 15:13

Фото: istockphoto/SewcreamStudio

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала будет проиндексирован на 7,3%. В результате, выплата на второго ребенка возрастет до 893,8 тысяч рублей. О том, как получить маткапитал в 2025 году и на какие цели его можно использовать расскажет «Радио 1».

Размер маткапитала на второго ребенка в 2025 году


В 2024 году материнский капитал был увеличен на 7,4%. До 1 февраля текущего года родители могут получить 631 тысячу рублей за первого ребенка и 833 тысячи рублей за второго (если семья не получала маткапитал за первенца). В случае, если средства уже были получены за первого малыша, выплата на второго составит 202,6 тысячи рублей.

После 1 февраля 2025 года размеры маткапитала будут следующими: 676,3 тысячи рублей за первого ребенка и 893,8 тысячи рублей за второго. Если семья уже получала выплаты за первенца, сумма составит 217,4 тысячи рублей. В 2026 году маткапитал вырастет до 706,8 тысячи рублей для первого ребенка и 934 тысячи рублей для второго. К 2027 году эти суммы увеличатся до 735,1 тысячи и 971,4 тысячи рублей соответственно.


Кто может получить маткапитал на второго ребенка


С января 2024 года право на получение материнского капитала предоставляется исключительно гражданам Российской Федерации. Важно отметить, что для получения данной выплаты необходимо, чтобы на момент рождения ребенка родители уже имели российское гражданство. С этого года на маткапитал могут рассчитывать следующие категории:
  • Семьи, в которых второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2007 года;
  • Семьи, где первенец появился на свет до 1 января 2020 года, а второй ребенок — начиная с этой даты;
  • Семьи, в которых оба ребенка родились после 1 января 2020 года; в этом случае выплата осуществляется в два этапа;
  • Женщины с российским гражданством, родившие второго ребенка с 1 января 2007 года;
  • Мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго ребенка, при наличии решения суда с 1 января 2007 года;
  • Отцы, если мать с российским гражданством скончалась или лишилась прав;
  • Отцы, воспитывающие второго ребенка, если мать не имела российского гражданства и умерла;
  • Дети, не достигшие совершеннолетия или до 23 лет, могут самостоятельно получить маткапитал в случае утраты родителями права.
Фото: istock / Diy1

Как получить маткапитал на второго ребенка


Процесс получения материнского капитала на второго ребенка практически идентичен процессу для первого. С 2020 года эта процедура может быть выполнена без подачи заявления: сертификат оформляется автоматически и поступает в личный кабинет на портале «Госуслуг» в течение пяти дней после регистрации ребенка в ЗАГС.

Если информация отсутствует на портале, можно получить бумажный сертификат через МФЦ или Социальный фонд, предоставив необходимый пакет документов: паспорт родителя или опекуна; СНИЛС ребенка; свидетельство о рождении; а также документы, подтверждающие особые обстоятельства (например, свидетельство о смерти матери). Если маткапитал на первого ребенка уже был получен, новый сертификат не требуется — остаток автоматически увеличивается. Сертификат не имеет срока действия и может быть использован в любое время.


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На что можно потратить маткапитал на второго ребенка


Материнский капитал на второго ребенка можно использовать так же, как и на первого. В частности, эти средства можно направить на приобретение жилья или погашение ипотеки. При этом, если жилье покупается с использованием кредитных средств, деньги можно использовать даже до достижения ребенком трехлетнего возраста. Важно, чтобы дети получили доли в приобретенной недвижимости.

Также маткапитал можно потратить на образование детей, включая детские сады, школы, высшие учебные заведения и кружки, а средства на детский сад могут быть использованы сразу.

Семьи с низким доходом имеют право на выплаты из материнского капитала даже до достижения ребенком трех лет, размер которых составляет 100% от прожиточного минимума для детей в данном регионе. Кроме того, маткапитал может быть направлен на формирование накопительной пенсии матери или на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Использовать материнский капитал можно как полностью, так и частями.


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Художник-постановщик Владимир Круглов умер на рабочем месте в Театре им. Вахтангова
Художник-постановщик Владимир Круглов умер на рабочем месте в театре
08 января 2025, 15:00

Фото: istockphoto/Diy13

Заслуженный работник культуры России, художник-постановщик Театра имени Вахтангова скончался сегодня в Москве. Смерть настигла его прямо на рабочем месте, в здании театра.
О случившемся сообщил телеграм-канал Baza. По графику у Круглова сегодня был выходной, но его вызвали на работу в театр. Необходимо было его участие в подготовке новой постановки. Владимир приехал в театр, но даже не успел дойти до своего кабинета. В коридоре он резко почувствовал себя плохо, схватился за сердце и упал. Художнику вызвали скорую помощь, но медики смогли только констатировать смерть. Владимиру Круглову было 66 лет.

В Театре им. Вахтангова художник заведовал бутафорско-декоративным цехом. В качестве художника-постановщикаа Круглов, в числе прочих, участвовал в выпуске популярных спектаклей «Вечер шутов» (2017), «Дневник Анны Франк» (2019), «Сказки старого Арбата» (2021).

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