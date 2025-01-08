МЧС выразило соболезнования родным умерших в Энгельсе пожарных

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Личный состав МЧС России выразил соболезнования родственникам работников пожарной службы Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова, которые погибли при ликвидации возгорания в Энгельсе, передала пресс-служба МЧС России в Телеграм-канале.
В Энгельсе во время ликвидации возгорания на промышленном предприятии умерли начальник первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Геннадий Афанасьев 1993 года рождения и старший пожарный четвертой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Жаслан Телеупов 1996 года рождения.
Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что смерть пожарных стала невосполнимой утратой для семей сотрудников и для министерства в целом.
В ведомстве добавили, что Геннадий Афанасьев окончил Уральский институт ГПС МЧС России, больше четырёх лет тушил пожары в самых боевых подразделениях Саратова, а Жаслан Телеупов занимался легкой атлетикой, пожарным трудился с 2019 года.
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Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что смерть пожарных стала невосполнимой утратой для семей сотрудников и для министерства в целом.
«Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца», — отметил Куренков.
В ведомстве добавили, что Геннадий Афанасьев окончил Уральский институт ГПС МЧС России, больше четырёх лет тушил пожары в самых боевых подразделениях Саратова, а Жаслан Телеупов занимался легкой атлетикой, пожарным трудился с 2019 года.
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Ольга Енгалычева