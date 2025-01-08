В Энгельсе Саратовской области загорелся промышленный объект из-за атаки БПЛА

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В Энгельсе Саратовской области случился пожар на промышленном объекте из-за обломков БПЛА. Этим поделился глава региона Роман Бусаргин.
«Силами ПВО сбиты БПЛА. Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Напомним, что ранее «Радио 1» сообщало об объявленной опасности атаки БПЛА в Саратовской области. Также этой ночью пять беспилотников были сбиты в Ростовской области. Несколько БПЛА было ликвидированы в Белгородском районе, где в результате атаки был поврежден частный дом.
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