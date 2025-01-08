Аэропорт Саратова возобновил работу в штатном режиме после атаки БПЛА

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Аэропорт Гагарин в Саратове возобновил работу в штатном режиме. Ранее в воздушной гавани вводился план «Ковёр» из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
По сообщению пресс-службы аэропорта, все ограничения в работе воздушной гавани, связанные а приёмом и вылетом самолётов, сняты с 06:30 утра. Все технические службы аэропорта возобновили работу в обычном режиме.
В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным министерства обороны РФ, всего над территорией региона силами ПВО были уничтожены 11 БПЛА ВСУ. Как сообщил губернатор области Роман Бусаргин, обломки одного из дронов упали на промышленный объект в Энгельсе. В результате возник пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте продолжают работу экстренные службы.
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Александр Бойцов