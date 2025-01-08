Губернатор Бусаргин: Два сотрудника МЧС погибли при ликвидации пожара в Энгельсе

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В ходе ликвидации пожара на промышленном предприятии в Энгельсе, возникшем после удара украинского беспилотника, погибли два сотрудника МЧС. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В своём телеграм-канале глава региона напомнил, что в результате падения обломков одного из сбитых БПЛА, которые атаковали Саратовскую область, на промышленном предприятии в городе Энгельс возник пожар. К сожалению, во время ликвидации возгорания погибли два сотрудника пожарно-спасательной службы МЧС.
Кроме того, во время тушения огня серьёзно пострадал ещё один спасатель. Его госпитализировали. Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения региона.
Ввиду увеличения площади возгорания в Энгельсе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Степень загрязнения воздуха в городе контролируют специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
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Кроме того, во время тушения огня серьёзно пострадал ещё один спасатель. Его госпитализировали. Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения региона.
Ввиду увеличения площади возгорания в Энгельсе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Степень загрязнения воздуха в городе контролируют специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
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Александр Бойцов