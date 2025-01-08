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Губернатор Бусаргин: Два сотрудника МЧС погибли при ликвидации пожара в Энгельсе

Фото: istockphoto/Distortion Media

Фото: istockphoto/Distortion Media

В ходе ликвидации пожара на промышленном предприятии в Энгельсе, возникшем после удара украинского беспилотника, погибли два сотрудника МЧС. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В своём телеграм-канале глава региона напомнил, что в результате падения обломков одного из сбитых БПЛА, которые атаковали Саратовскую область, на промышленном предприятии в городе Энгельс возник пожар. К сожалению, во время ликвидации возгорания погибли два сотрудника пожарно-спасательной службы МЧС.

Кроме того, во время тушения огня серьёзно пострадал ещё один спасатель. Его госпитализировали. Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения региона.



Ввиду увеличения площади возгорания в Энгельсе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Степень загрязнения воздуха в городе контролируют специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

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В аэропорту Владикавказа пассажирка сама себя сдала в багаж
В аэропорту Владикавказа уехала в багажное отделение, перепутав транспортёры
08 января 2025, 18:01

Фото: istockphoto/NeoPhoto

В аэропорту Владикавказа женщина случайно уехала в багажное отделение. Это произошло из-за того, что она по рассеянности встала на движущуюся ленту для чемоданов вместо пассажирского эскалатора.
Необычный случай произошёл, как и многие другие чудеса, в новогодние праздники, сообщает телеграм-канал SHOT. Ошарашенные пассажиры, ставшие свидетелями того, как женщина невозмутимо едет на движущейся ленте в сторону багажного отсека, из-за удивления, видимо, просто не успели сказать ей об ошибке.

Грузчики в воздушной гавани, конечно, изрядно удивились, когда вместо привычных чемоданов, рюкзаков и баулов к ним на транспортёре выехала не менее удивлённая женщина. Рассеянной пассажирке помогли найти верный путь в зал ожидания.

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#праздники
#аэропорт
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В Индии 17 человек пострадали после нападения на толпу разъярённого слона
08 января 2025, 17:44

Фото: istockphoto/Cathy Rose

В индийском штате Керала разъярённый слон напал на толпу посетителей фестиваля. В результате различные травмы получили 17 человек.
Инцидент произошёл во время ежегодного фестиваля около мечети в районе Малаппурам, сообщает телеканал NDTV. В празднике принимали участие пять слонов, украшенных цветами и золотыми пластинами внезапно одно из животных начало волноваться. Затем слон набросился на людей. Одного из гостей слон схватил хоботом за ногу и отбросил далеко в сторону.

Погонщики более двух часов пытались успокоить агрессивное животное. В конце концов его удалось заковать в цепи. В результате пострадали 17 человек, состояние одного из них оценивается как критическое. Основные травмы люди получили из-за возникшей паники и давки. Что именно вызвало агрессию со стороны слона, пока не установлено.

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ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Кузбассе.
08 января 2025, 14:06

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Кемеровской области произошла крупная авария с участием четырёх автомобилей. Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Новокузнецк – Междуреченск в районе населённого пункта Мыски.
О происшествии сообщают пользователи социальных сетей, ставшие свидетелями случившегося, сообщает «Сiбдепо» По их информации, из-за скользкой дороги произошло столкновение сразу четырех автомобилей. На месте ДТП работают представители ГИБДД и МЧС. Движение по автотрассе перекрыто в обе стороны, пострадавших нет, сообщают очевидцы.

Правоохранители опрашивают очевидцев с целью установления причин аварии, обстоятельств и подробностей происшедшего. Представители экстренных служб производят необходимые работы, чтобы освободить проезжую часть и сделать возможным проезд по шоссе.

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#аварии
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Стало известно, кому на самом деле предназначалась взрывчатка в Кишинёве
Политолог Перенджиев: взрывчатка в Кишинёве планировалась для теракта
08 января 2025, 13:29

Фото: iStock/alexrvan

Взрывное устройство, обнаруженное в аэропорту Кишинёва, могло использоваться для осуществления теракта в воздушной гавани. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.
Специалист в беседе с NEWS.ru исключил возможности, при которой устройство предназначалось Грузии. Он призвал не рассматривать этот вариант как стопроцентный.

Перенджиев указал на то, что взрывчатка была найдена именно в Кишинёве, и задался вопросом, зачем через Молдавию отправлять устройство в Грузию. В результате он пришёл к выводу, что она могла использоваться для осуществления теракта именно в кишинёвском аэропорту.

Также эксперт отметил, что при таком раскладе событий руководство Молдавии во главе с президентом страны Майей Санду могло сразу обвинить в произошедшем своих политических противников внутри государства.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинёва была обнаружены взрывчатка, замаскированная под игрушечную машинку. Её отправили с территории Украины и, как предполагалось, в Грузию.

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#молдавия
#кишинёв
#аэропорт
#грузия
#украина
#взрывчатка
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В Стамбуле пропала 23-летняя россиянка
08 января 2025, 13:09

Фото: istockphoto/9parusnikov

23-летняя туристка из Нальчика пропала в Стамбуле. Её поиски в Турции продолжаются уже больше недели.
Брат девушки рассказал Mash, что последний раз Лаура была замечена в день своего рождения, 30 декабря, в российском консульстве. Туда она обратилась по причине потери документов. Там ей якобы сказали, чтобы она ожидала депортации. Спустя несколько часов родные узнали, что Лауру не стали задерживать и отпустили, так как ее время пребывания в Турции в качестве туриста еще не было исчерпано.

С 30 декабря Лаура перестала выходить на связь с семьей. Ее брат уже прибыл в Стамбул, он написал заявление в полицию о пропаже человека и сам предпринимает все возможные действия для поисков сестры.

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#заявление
#турция
#туристы
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В Перми возбуждено уголовное дело после массового отравления людей в пекарне
08 января 2025, 12:02

Фото: istockphoto/eternalcreative

Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о предоставлении небезопасных услуг. Причиной стало появление данных о массовом отравлении людей в Перми, покупавших продукцию в пекарне.
Об этом сообщила пресс-служба пресс-служба краевого управления СК РФ. Ранее региональный Роспотребнадзор распространил информацию, что с 30 декабря в Перми зарегистрирован ряд случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Все пострадавшие связывали недомогание с употреблением готовой продукции сети пекарен «Хлебница». По предварительным данным, анализы выявили у заболевших возбудитель сальмонеллёза.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ближайшее время следователи произведут осмотр торговых точек, допросят руководство и сотрудников пекарен, а также потерпевших, точное число которых ещё устанавливается.

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#уголовное следователи
#ук
#ск рф
#заболевания
#пермский край
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На Сахалине объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин
08 января 2025, 11:26

Фото: istockphoto/Pavel Sipachev

Экстренное предупреждение в связи с продолжающимся циклоном объявлено на четверг, 9 января, в восьми муниципалитетах на юге Сахалинской области. Главное управление МЧС по региону объявило о высокой опасности схода снежных лавин.
В своём телеграм-канале сотрудники ведомства призывают жителей Смирныховского, Макаровского, Томаринского, Углегорского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов города Южно-Сахалинска без крайней необходимости не покидать пределы населённых пунктов.

В четверг, 9 января, в южной част острова ожидаются сильный снегопад и метель, видимость будет составлять всего 500 метров и менее. Порывы ветра будут достигать от 22 до 27 метров в секунду. На побережье порывы ветра будут до 28 метров в секунду. Ситуация в регионе в связи с метеоусловиями и опасностью схода лавин находится на особом контроле ГУ МСЧ по Сахалинской области.

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#снегопад
#метель
#сотрудники
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Сестра создателя ChatGPT Сэма Альтмана обвинила его в сексуальном насилии
08 января 2025, 11:10

Фото: istockphoto/Wonchalerm Rungswang

30-летняя Энн Альтман, младшая сестра создателя ChatGPT Сэма Альтмана, обратилась в федеральный суд штата Миссури. Она обвиняет своего брата в сексуальном насилии.
Сам миллиардер и владелец компании OpenAI состоит в официальном браке с мужчиной и всё отрицает, пишет телеграм-канал SHOT. В заявлении Энн указано, что Сэм издевался над ней и манипулировал ею ещё в конце 90-х - начале 2000-х годов, когда они вместе росли в Миссури. По её словам, предполагаемое насилие началось, когда ей было три года, а последний случай будто бы произошёл, когда брат был уже взрослым, а она — несовершеннолетней.

39-летний бизнесмен уже опубликовал заявление, в котором назвал все обвинения «совершенно безосновательными, ложными и причиняющими огромную боль всей нашей семье».

Сэм Альтман — предприниматель и инвестор из Кремниевой долины. Он стал известен во всём мире благодаря успеху чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, который производится его компанией OpenAI. В прошлом году Альтман официально женился на своём бойфренде — программисте Оливере Малхерине.

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#чат
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Pulsmedia: Обнаруженная в Кишинёве посылка со взрывчаткой отправлена с Украины
08 января 2025, 10:09

Фото: istockphoto/andsem

В Международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили взрывоопасный предмет. Взрывное устройство в игрушечном автомобиле было обнаружено в одной из посылок, отправленной с Украины.
Об этом сообщила радиостанция Pulsmedia со ссылкой на собственные источники. После обнаружения подозрительного предмета на место были вызваны взрывотехники, которые обезвредили опасную игрушку. Затем воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме.

По имеющейся информации посылка с Украины была предназначена для доставки адресату в Грузии. Правоохранительные органы Молдавии приступили к расследованию с целью установления отправителя и получателя почтового отправления с взрывным устройством в форме детской игрушки.

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#игрушки
#молдавия
#украина
#аэропорт
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