МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда под Волгоградом

Видео: МЧС России
МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда Казань-Адлер после ДТП в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в тг-канале. На месте крупной аварии работали 324 специалиста и 109 спецмашин, говорится в сообщении.
«Спасатели МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельники. Там вещи передадут владельцам, и они смогут продолжить свой путь», — заявили в МЧС.ДТП произошло сегодня днем, 29 июля, на перегоне Гремячая-Котельниково, когда водитель большегруза выехал на ж/д при красном сигнале светофора, и в него врезался пассажирский поезд №491 Казань – Адлер. В аварии пострадали 52 человека.
В администрации Волгоградской области ранее заявляли, что в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, 10 из них — дети.
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Данил Пономарев