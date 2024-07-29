При сходе поезда после ДТП с фурой под Волгоградом пострадали 52 человека

Фото: администрация Волгоградской области
В Волгоградской области при сходе девяти вагонов поезда после ДТП с фурой «КАМАЗ» пострадали 52 человека. Об этом сообщает администрация региона в тг-канале. Из сошедших с рельс вагонов опрокинулись семь, всего в поезде находилось 803 пассажира, говорится в сообщении.
ДТП произошло сегодня днем, 29 июля, на перегоне Гремячая-Котельниково, когда водитель большегруза выехал на ж/д при красном сигнале светофора, и в него врезался пассажирский поезд №491 Казань – Адлер.
Сообщается, что три человека находятся в тяжелом состоянии, двое из них попали в 25-ю больницу Волгограда, а одного (машиниста) — в ведомственное учреждение.
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«В результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. В настоящее время в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, 10 из них — дети», — заявили в администрации области.
Сообщается, что три человека находятся в тяжелом состоянии, двое из них попали в 25-ю больницу Волгограда, а одного (машиниста) — в ведомственное учреждение.
«В 20.45 мск 10 вагонов с пассажирами поезда №491 Казань – Адлер отправились со станции Гремячая. В вагонах находится 311 человек. Остальные пассажиры поезда №491 продолжат путь со станции Гремячая в дополнительном резервном составе из 8 вагонов, специально прибывшим из Волгограда», — заявили в РЖД.Ранее в РЖД назвали причину столкновения КамАЗа и поезда под Волгоградом — грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителя грузовика.
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Данил Пономарев