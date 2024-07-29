Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области, есть пострадавшие

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Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области, есть пострадавшие пассажиры. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, ЧП произошло с поездом Казань — Адлер в районе станции Котельниково. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель грузовика, который пытался преодолеть переезд на красный свет прямо перед поездом. В результате поезд протаранил кабину грузового автомобиля. Водитель госпитализирован. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В составе находилось порядка 800 пассажиров. По данным Telegram-канала «112», пострадало около 100 человек. Подробности об их состоянии не приводятся. Данные уточняются.
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«Около 12.40 в полицию поступило сообщение о столкновении автомобиля "КАМАЗ" и пассажирского состава сообщением Казань-Адлер на железнодорожном переезде возле хутора Котельниково. Водитель грузовика госпитализирован», — написала Волк в своем Telegram-канале.
В составе находилось порядка 800 пассажиров. По данным Telegram-канала «112», пострадало около 100 человек. Подробности об их состоянии не приводятся. Данные уточняются.
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Элина Позднякова