Водителя КамАЗа, виновного в сходе поезда под Волгоградом, госпитализировали

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Водитель грузовика, который стал причиной схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области, находится в больнице. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Около 12:40 в полицию поступило сообщение о столкновении автомобиля "КАМАЗ" и пассажирского состава сообщением Казань-Адлер на железнодорожном переезде возле хутора Котельниково. Водитель грузовика госпитализирован», — написала Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, на место ЧП выехали сотрудники ОМВД РФ по Котельниковскому району, а также руководство ГУ МВД России по региону. В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия.
Напомним, ЧП произошло с поездом Казань — Адлер в районе станции Котельниково. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель грузовика, который пытался преодолеть переезд на красный свет прямо перед поездом. В результате поезд протаранил кабину грузового автомобиля. В составе находилось порядка 800 пассажиров. Известно, что пострадали порядка 140 человек.
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Элина Позднякова