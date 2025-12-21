Мечтающую заменить Зарубина девочку пригласят на встречу с Путиным

21 декабря 2025, 23:34

Песков: Кремль пригласит на встречу с Путиным пожелавшую заменить Зарубина девочку

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Девочку, заявившую о стремлении в будущем вести программу «Москва. Кремль. Путин», пригласят на мероприятие с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в беседе с нынешним ведущим программы Павлом Зарубиным рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





Ранее школьница Виктория записала видеообращение для прямой линии с российским лидером. Она восхитилась формату передачи с Зарубиным и призналась, что хотела бы заменить ведущего после окончания школы и университета.



В Кремле такое желание оценили положительно. Путин предложил девочке не ждать так долго и пройти стажировку в программе для подготовки к поступлению на журфак.





«Мы можем. А вы теперь обязаны. И мы это сделаем обязательно. Я считаю, что это надо обязательно сделать», — ответил официальный представитель Кремля.