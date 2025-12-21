Мечтающую заменить Зарубина девочку пригласят на встречу с Путиным
Песков: Кремль пригласит на встречу с Путиным пожелавшую заменить Зарубина девочку
Девочку, заявившую о стремлении в будущем вести программу «Москва. Кремль. Путин», пригласят на мероприятие с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в беседе с нынешним ведущим программы Павлом Зарубиным рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее школьница Виктория записала видеообращение для прямой линии с российским лидером. Она восхитилась формату передачи с Зарубиным и призналась, что хотела бы заменить ведущего после окончания школы и университета.
В Кремле такое желание оценили положительно. Путин предложил девочке не ждать так долго и пройти стажировку в программе для подготовки к поступлению на журфак.
Зарубин уточнил у Пескова, можно ли пригласить Викторию на одно из президентских мероприятий в рамках стажировки.
«Мы можем. А вы теперь обязаны. И мы это сделаем обязательно. Я считаю, что это надо обязательно сделать», — ответил официальный представитель Кремля.Песков также в шутливой форме заметил, что подобное приглашение позволит Виктории не ждать, пока Павел Зарубин уйдёт на пенсию, и назвал школьницу молодцом.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартовала в 12:00 в пятницу и объединила пресс-конференцию и прямую линию. Сбор вопросов начался 4 декабря и продлился до завершения мероприятия. В этом году нейросеть GigaChat помогала расшифровывать обращения на прямую линию.