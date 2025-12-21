В МИД РФ оценили текущее состояние отношений России и Словении

21 декабря 2025, 22:36

Пилипсон заявил о беспрецедентном спаде в диалоге Москвы и Любляны

Фото: Istock / Miha Vodlan

Отношения между Россией и Словенией опустились до самого низкого уровня за всю историю двустороннего взаимодействия. Об этом сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в комментарии ТАСС.