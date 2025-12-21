В МИД РФ оценили текущее состояние отношений России и Словении
Отношения между Россией и Словенией опустились до самого низкого уровня за всю историю двустороннего взаимодействия. Об этом сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в комментарии ТАСС.
По его словам, ухудшение связано с тем, что власти Словении последовательно поддерживают Украину, а также антироссийскую линию НАТО и Европейского союза. В результате политический диалог между странами фактически заморожен, а дипломатические контакты сведены к минимуму.
Пилипсон отметил, что торгово-экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество между Москвой и Любляной постепенно разрушается. Он также подчеркнул, что внешнеполитический курс Словении выстроен по «западному шаблону» и носит конфронтационный характер по отношению к России.
