«Один дома»: Пашу поделился семейной новогодней традицией

21 декабря 2025, 22:56

Пашу рассказал, что каждый Новый год смотрит с семьёй «Один дома»

Пашу с семьёй (Фото: Instagram* / @pashuofficial)

Сооснователь лейбла Black Star Павел Курьянов, более известный как Пашу, рассказал NEWS.ru о тёплой новогодней традиции в своей семье.