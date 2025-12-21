«Один дома»: Пашу поделился семейной новогодней традицией
Сооснователь лейбла Black Star Павел Курьянов, более известный как Пашу, рассказал NEWS.ru о тёплой новогодней традиции в своей семье.
Каждый год в праздничные дни он вместе с родными пересматривает первые две части культовой комедии «Один дома» с Маколеем Калкиным.
В разговоре с журналистами Пашу отметил, что уходящий 2025 год стал для него особенно спокойным и наполненным гармонией. По его словам, ему сложно выделить одно главное событие — весь год сложился удачно и даже немного волшебно.
Бизнесмен признался, что смог уделить достаточно времени себе и своим близким — супруге и дочери, что для него стало главным итогом года.
