Достижения.рф

В Кремле высказались о сотрудничестве с США вне темы Украины

Песков заявил о возможности совместных проектов России и США без привязки к СВО
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Россия и США могут развивать совместные проекты независимо от процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.



По его словам, Москва заинтересована в таком формате взаимодействия и не считает необходимым увязывать сотрудничество с переговорным треком по Украине. При этом Песков отметил, что американская сторона, напротив, напрямую связывает перспективы сотрудничества с ходом урегулирования.

Также представитель Кремля сообщил, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ходе переговоров в Майами должен собрать информацию о текущих позициях и наработках США и стран Европы, чтобы затем доложить их Владимиру Путину.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0