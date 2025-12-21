В Кремле высказались о сотрудничестве с США вне темы Украины

21 декабря 2025, 22:04

Песков заявил о возможности совместных проектов России и США без привязки к СВО

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Россия и США могут развивать совместные проекты независимо от процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.