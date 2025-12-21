В Кремле высказались о сотрудничестве с США вне темы Украины
Россия и США могут развивать совместные проекты независимо от процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
По его словам, Москва заинтересована в таком формате взаимодействия и не считает необходимым увязывать сотрудничество с переговорным треком по Украине. При этом Песков отметил, что американская сторона, напротив, напрямую связывает перспективы сотрудничества с ходом урегулирования.
Также представитель Кремля сообщил, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ходе переговоров в Майами должен собрать информацию о текущих позициях и наработках США и стран Европы, чтобы затем доложить их Владимиру Путину.
