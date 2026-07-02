Медбрат предупредил о рисках сна под кондиционером

02 июля 2026, 10:01

Медбрат Анхель: Сон с включенным кондиционером может привести к судорогам

Фото: iStock/Lazy_Bear

Медбрат Хорхе Анхель заявил, что привычка спать с работающим кондиционером может навредить здоровью и спровоцировать мышечные спазмы. Об этом сообщает ABC.