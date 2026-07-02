Медбрат предупредил о рисках сна под кондиционером
Медбрат Хорхе Анхель заявил, что привычка спать с работающим кондиционером может навредить здоровью и спровоцировать мышечные спазмы. Об этом сообщает ABC.
По словам специалиста, ночная работа охлаждающего прибора снижает влажность в спальне. Из-за этого пересыхают кожа и дыхательные пути. На таком фоне могут обостриться аллергия, астма и бронхит, а у некоторых людей появляется раздражение на коже. Анхель добавил, что сильное охлаждение тела во время сна иногда приводит к судорогам и неприятным ощущениям в мышцах. Чтобы снизить риски, он посоветовал проветривать и охлаждать комнату перед отдыхом, а на ночь отключать кондиционер. Врач рекомендовал чаще выбирать естественную вентиляцию и при необходимости ставить увлажнитель воздуха.
Специалисты в целом отмечают, что комфортный микроклимат в спальне играет важную роль в качестве сна и общем самочувствии. Обычно для ночного отдыха советуют поддерживать умеренную температуру, избегать слишком сухого воздуха и регулярно проветривать помещение.
При этом реакция на холодный воздух и работу кондиционера может отличаться у разных людей в зависимости от возраста, состояния здоровья и индивидуальной чувствительности. Если после сна в охлажденной комнате регулярно появляются сухость в горле, заложенность носа или мышечный дискомфорт, стоит пересмотреть режим использования прибора и при необходимости проконсультироваться со специалистом.
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