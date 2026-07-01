«По цвету и запаху»: эксперт рассказал, как понять, что продукты испортились

01 июля 2026, 18:53

Менеджер «Самоката» Лунев: испорченное мясо меняет цвет

Фото: iStock/yuryRumovsky

Мясо, рыба и молочные продукты могут быстро испортиться на жаре. Об этом предупредил ведущий менеджер по качеству в сервисе «Самокат» Егор Лунев.





По его словам, характерным признаком испорченного мяса является липкая или скользкая поверхность, неприятный запах и изменение цвета. У рыбы должны насторожить нетипичный запах и дряблая мякоть. При этом ягоды теряют форму и приобретают характерный аромат брожения, а молочная продукция — кислый запах.





«Если еда вызывает сомнения, лучше отказаться от ее употребления. В вопросах безопасности лучше не рассчитывать на то, что приготовление и термическая обработка исправят последствия неправильного хранения», — посоветовал Лунев в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Препараты в жидкой форме на жаре могут испаряться, из-за чего концентрация лекарственного средства в них повышается, а это чревато передозировкой. Однако такое возможно, только если хранить флакон открытым», — отметила эксперт.