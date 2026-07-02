Юрист объяснил, можно ли сократить рабочий день за счёт отказа от обеда
Возможность сократить рабочий день, отказавшись от обеденного перерыва, существует, но только при соблюдении ряда условий. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
По его словам, если внутренние документы компании допускают использование перерыва в удобное время, работник может перенести его на конец смены и уйти раньше. Однако на практике большинство работодателей устанавливают строгое время для обеда, закреплённое в трудовом договоре и правилах внутреннего распорядка.
Нарушение этого графика без согласования с руководством может стать основанием для дисциплинарного взыскания. Любое отклонение от установленного режима допустимо только при согласии работодателя.
Ранее «Радио 1» передавало, что россиянам могут грозить штрафы за прогулки по городу в купальнике — хотя прямого запрета в законе нет, такие выходы могут расценить как мелкое хулиганство. Всё зависит от оценки случившегося полицией и конкретных обстоятельств, пояснила юрист Евгения Мазка. Подробнее читайте в нашем материале.
Читайте также: