Юрист объяснил, можно ли сократить рабочий день за счёт отказа от обеда

02 июля 2026, 03:48

Юрист Южалин: Сотрудник может уйти раньше, если не воспользовался перерывом на обед

Фото: iStock/RossHelen

Возможность сократить рабочий день, отказавшись от обеденного перерыва, существует, но только при соблюдении ряда условий. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.