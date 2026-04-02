Медиахолдинг «Вечерняя Москва» запускает крупное обновление

02 апреля 2026, 12:13

Фото: iStock/seb_ra

Медиахолдинг «Вечерняя Москва» представит масштабное обновление, которое изменит дизайн, содержание и формат газеты. Издания станут более современными, удобными и соответствующими динамичному ритму столичной жизни.





Генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий пояснил, что главной целью обновления явдяется своевременное предоставление важной информации в конкретный момент.



Так, все печатные продукты медиахолдинга объединят в единый формат А3, также изменят навигацию изданий под единый бренд «Вечерняя Москва».





«Это полное визуальное перерождение газеты. Мы не просто меняем обложку и содержание изданий — мы меняем философию. Газеты будут показывать развитие той или иной информации на протяжении всего дня», — отметил главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Шарнауд Шарнауд.