Медиахолдинг «Вечерняя Москва» запускает крупное обновление
Медиахолдинг «Вечерняя Москва» представит масштабное обновление, которое изменит дизайн, содержание и формат газеты. Издания станут более современными, удобными и соответствующими динамичному ритму столичной жизни.
Генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий пояснил, что главной целью обновления явдяется своевременное предоставление важной информации в конкретный момент.
Так, все печатные продукты медиахолдинга объединят в единый формат А3, также изменят навигацию изданий под единый бренд «Вечерняя Москва».
«Это полное визуальное перерождение газеты. Мы не просто меняем обложку и содержание изданий — мы меняем философию. Газеты будут показывать развитие той или иной информации на протяжении всего дня», — отметил главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Шарнауд Шарнауд.
Так, обновленный дизайн представят читателям уже 6 апреля.