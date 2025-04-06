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Глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре заявил, что работа RT улучшает имидж РФ на международной арене. Он подчеркнул, что телеканал помогает лучше понять Россию, которая всегда поддерживала развивающиеся страны и их стремление к независимости и суверенитету.
«Сангаре отметил, что западные СМИ часто формируют негативный образ России и RT помогает опровергать эти стереотипы. По его словам, такие каналы должны повышать осведомленность о реальной политике и намерениях Москвы в Африке, что важно для утверждения суверенитета стран региона», — отмечает телеканал.Ранее RT выяснил, что Пентагон собирается заполучить доступ к российским архивным документам. Одно из агентств Минобороны США начало искать подрядчика для изучения данных государственных военных архивов России. По мнению военэксперта Василия Дандыкина, таким образом Штаты хотят изучить российские потери в вооруженных конфликтах, прикрываясь поиском сведений о перемещенных лицах
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