«Сигнальная система»: Аллерголог перечислила, какие продукты могут вызвать отёк Квинке

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Девушка получила отёк Квинке после употребления «трендового» дубайского шоколада. У нее возникли приступ удушья, кашель и зуд по всему телу. Веки глаз отекли, и она стала терять сознание.
Врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сообщила, что отек Квинке может спровоцировать все, что угодно, но чаще всего — сладкое.
По ее словам, при гиперчувствительности иммунной системы лучше сразу обратиться к специалисту — иммунологу, аллергологу, педиатру.
Она добавила, что по совету врача всегда можно пройти обследование на предмет аллергии, чтобы избежать опасных, непредсказуемых ситуаций.
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«Сейчас родители отказать детям не могут, и те едят очень много сладкого. Чувствительность развивается в геометрической прогрессии. Ангио-отеки очень серьезны. Сейчас дети болеют многими хроническими заболеваниями, и когда это в иммунной системе встречается, происходит такое воспаление сосудов», — сказала врач.
По ее словам, при гиперчувствительности иммунной системы лучше сразу обратиться к специалисту — иммунологу, аллергологу, педиатру.
«Первый признак такой аллергии — отек губ. И если мы не продолжаем есть, то этим и заканчивается первая встреча с заболеванием. В следующий раз надо исключить из еды то, что это вызвало. Это, как правило, мед, шоколад и всякие миксовые сладости. Это сигнальная система иммунной системы», — объяснила аллерголог.
Она добавила, что по совету врача всегда можно пройти обследование на предмет аллергии, чтобы избежать опасных, непредсказуемых ситуаций.
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Анастасия Бондарева