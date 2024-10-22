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«Сигнальная система»: Аллерголог перечислила, какие продукты могут вызвать отёк Квинке

Аллерголог Лапа: отёк Квинке может случиться из-за меда или шоколада
22 октября 2024, 15:21
Фото: iStock/Elena Slepitskaya

Фото: iStock/Elena Slepitskaya

Девушка получила отёк Квинке после употребления «трендового» дубайского шоколада. У нее возникли приступ удушья, кашель и зуд по всему телу. Веки глаз отекли, и она стала терять сознание.
Врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сообщила, что отек Квинке может спровоцировать все, что угодно, но чаще всего — сладкое.
«Сейчас родители отказать детям не могут, и те едят очень много сладкого. Чувствительность развивается в геометрической прогрессии. Ангио-отеки очень серьезны. Сейчас дети болеют многими хроническими заболеваниями, и когда это в иммунной системе встречается, происходит такое воспаление сосудов», — сказала врач.



По ее словам, при гиперчувствительности иммунной системы лучше сразу обратиться к специалисту — иммунологу, аллергологу, педиатру.
«Первый признак такой аллергии — отек губ. И если мы не продолжаем есть, то этим и заканчивается первая встреча с заболеванием. В следующий раз надо исключить из еды то, что это вызвало. Это, как правило, мед, шоколад и всякие миксовые сладости. Это сигнальная система иммунной системы», — объяснила аллерголог.

Она добавила, что по совету врача всегда можно пройти обследование на предмет аллергии, чтобы избежать опасных, непредсказуемых ситуаций.

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Под Наро-Фоминском снесли разрушенное здание бывшего сельсовета
22 октября 2024, 16:02

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В деревне Назарьево Наро-Фоминского городского округа ликвидировали аварийное здание бывшего сельсовета. Работы на улице Центральной проводили в рамках ликвидации аварийных, недостроенных и самовольно возведённых объектов, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Здание площадью 105 кв. м. построили в 1962 году. В 1994-м объект был выведен из эксплуатации и заброшен. Со временем постройка разрушилась. В связи с моральным и физическим износом одноэтажное деревянное строение было признано аварийным. В 2022 году сменился правообладатель объекта, и сооружение внесли в список для ликвидации», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Сейчас работы по демонтажу, расчистке участка и вывозу строительного мусора были завершены

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

По данным Мособлархитектуры, на территории Наро-Фоминского городского округа выявлено 143 объекта незавершённого строительства. Снесено, достроено и приведено в соответствие 83 объекта. Это 58% от общего количества.

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#московская область
#наро-фоминск
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Российский телеведущий Андрей Егоршев умер в 59 лет
22 октября 2024, 15:40

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Известный российский теле- и радиоведущий Андрей Егоршев скончался в возрасте 59 лет. Об этом написала его супруга Мария в своем блоге в Facebook*.
Утверждается, что мужчина умер в итальянском городе Ламеция-Терме. Причина смерти Егоршева не раскрывается.

Андрей Егоршев родился 26 сентября 1965 года в Жуковском. В 1993 году он окончил факультет журналистики МГУ.

С 1992 —1999 журналист вел программу «Пресс-экспресс». Позднее сотрудничал с передачей «Неделя» на ТВЦ, вел обзор прессы для радиостанций «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ».

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#рф
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Петербургский депутат Крупник предложил оснастить такси перегородками
22 октября 2024, 15:34

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой оборудовать салоны такси защитными быстромонтируемыми прозрачными перегородками между водителем и пассажиром.
Он пояснил, что такая мера способствует безопасности всех участников движения, а в частности поможет предотвратить физические конфликты между клиентом и водителем.

«Учитывая положительный зарубежный опыт и востребованность такой практики в нашей стране, прошу оценить перспективность использования подобных барьеров в отечественных автомобилях такси. Внедрение таких барьеров положительно скажется на безопасности поездок на такси, улучшит санитарную ситуацию внутри автомобилей и будет способствовать привлекательности и росту авторитета профессии водителя такси», — приводит RT текст обращения Крупник на имя министра транспорта РФ Романа Старовойта.

До этого водителям напомнили, на что лучше всего ориентировать при выборе авторегистратора. Как пишет Общественная Служба Новостей, при выборе такой техники следует учитывать типы видеорегистраторов, их разрешение, угол обзора и фокусное расстояние, радар-детектор, G-сенсор и другие дополнительные технологические функции.

Ранее сообщалось, что свыше 70 тыс. заявлений, связанных деятельностью в сфере такси, поступило с начала года в министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области через региональный портал госуслуг.

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#рф
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#пассажир
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IT-специалист Можаев объяснил значение технологической суверенности РФ
22 октября 2024, 15:17

Фото: iStock/Sergey Shulgin

Замгенерального директора ЭТП «ТЭК-Торг» Евгений Можаев заявил, что технологическая суверенность обретает стратегическое значение для нашей страны.
По его словам, одно из главных направлений цифровизации связано с вопросами именно информационной безопасности.

«В условиях всё большего проникновения информационных систем в повседневную жизнь и зависимости от них этот аспект стал критически важным. В рамках информационной безопасности выделяются такие направления, как управление доступами, защита персональных данных, борьба с кибератаками и утечками информации», — прокомментировал в беседе с RT Можаев.

До этого руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал о помощи ИИ в работе столичных врачей.

«Большие данные – возможности неинвазивной диагностики в большом масштабе, это реально работающий ИИ. Проанализировали более полумиллиона КТ-снимков, которые выполнялись в том числе в наших КТ-центрах и поликлиниках, и рассчитали у каждого этого пациента кальциевый индекс. Мы имеем порядка 70 тыс. пациентов, у которых он свыше четырёх, и они составляют когорту больных, на которых направлено наше пристальное внимание», – приводит АГН «Москва» слова Хрипуна.

Ранее сообщалось, что свыше 24 тысяч случаев нелегальной торговли выявили в Московской области благодаря системе с искусственным интеллектом, запущенной в мае прошлого года.

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#технологии
#россия
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Подмосковные коммунальщики получили 30 «ГАЗелей» для плановых и аварийных работ
22 октября 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минчистоты

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области закупило 30 новых «ГАЗелей». Они будут задействованы в 18 муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
Больше всего автомобилей поступило в городские округа Балашиха и Истра. В начале ноября ожидается ещё 33 единиц автотранспорта в 12 подмосковных городских округах.

Газели будут использовать для перевозки инструментов и материалов во время плановых и аварийно-восстановительных работ. Машины станут помощниками для рабочих во время обслуживания придомовых территорий.
«До начала зимнего сезона во все муниципалитеты региона передадут около 350 единиц техники. Это 72 самосвала; 56 мини-погрузчиков; 79 тракторов; 14 ломовозов; 63 «ГАЗели», а также 62 погрузчика-экскаватора», – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в министерстве, спецтранспорт закуплен по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы».

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#подмосковье
#московская область
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Россиянам рассказали, может ли ребенок продать квартиру
Депутат Гаврилов: в России дети имеют право продавать квартиры с 14 лет
22 октября 2024, 14:26

Фото: iStock/fizkes

Россияне имеют право продавать недвижимость с 14 лет. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов, пишет NEWS.ru.
По словам Гаврилова, чтобы подросток в возрасте 14-18 лет смог самостоятельно принимать участие в сделке по продаже недвижимости, ему нужно получить письменное согласие законных представителей или органов опеки.

«Исключение — эмансипированные несовершеннолетние. По сути, это дети, приравненные ко взрослым», — цитирует парламентария NEWS.ru.

Депутат отметил, что эмансипированные дети могут заключать любые сделки без разрешения взрослых. Уточняется, что статус эмансипированного можно получить с 16 лет.

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#недвижимость
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В Подмосковье планируют провести оценку популяций животных из красной книги
22 октября 2024, 14:00

След бурого медведя, обнаруженный в ходе мониторинга в Талдоме (Фото: ПФ «Верховье»)

В соответствии с контрактом, подписанным с Министерством экологии Московской области, биологи проведут специальные зоологические исследования в 2025 году для восстановления и обеспечения устойчивого воспроизводства некоторых редких видов животных в регионе, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Исследования проводятся в рамках государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023–2027 годы. Их цель — оценить популяции бурого медведя, обыкновенной медянки и краснобрюхой жерлянки.

Специалистам предстоит провести полевые маршрутные исследования с использованием технических средств, включая фотоловушки. По результатам работы будут приняты решения о разработке специальных мер по восстановлению популяций.

Бурый медведь занесён в Красную книгу Московской области и находится под угрозой исчезновения. Согласно результатам ежегодного мониторинга, проводимого Министерством экологии, на территории Московской области численность бурого медведя в течение последних двух десятилетий составляет около 10–15 особей

Обыкновенная медянка — пресмыкающееся, находящееся в критической ситуации. В течение последних тридцати лет она была зафиксирована только в национальном парке «Лосиный остров».

Краснобрюхая жерлянка — земноводное, внесённое в Красную книгу Московской области под категорией 2 — сокращающийся в численности, уязвимый вид. В последние десятилетия его численность сократилась, и он исчез из некоторых прежних мест обитания. Были зафиксированы единичные случаи наблюдения жерлянки в Домодедове, Ступине, Озерах, Луховицах и Клину.

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#исчезновение
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Отек Квинке и удушье: Адвокат объяснил, кто ответит за отравление россиянки дубайским шоколадом
Адвокат Воропаев: за отравление дубайским шоколадом можно требовать моральную компенсацию
22 октября 2024, 13:30

Фото: iStock/Olga Shefer

Девушка получила отёк Квинке после употребления «трендового» дубайского шоколада. У нее возникли приступ удушья, кашель и зуд по всему телу. Веки глаз отекли, и она стала терять сознание.
Предположительно, причиной такой аллергической реакции стала фисташковая паста в десерте.

Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что согласно ГОСТу на этикетке шоколада обязательно должен был быть указан полный состав и информация о наличии ГМО и растительных жиров. Также на этикетке должны были быть наименование продукта, срок его годности, наименование изготовителя и его адрес.
«Это нужно для того, чтобы человек, имеющий аллергию, мог понять подходит ему продукт или нет. За нарушение вышеуказанных правил, владельцев юридического лица изготовителя продукции можно привлечь как к административной ответственности, так и к уголовной, если был нанесен существенный вред здоровью. В случае административной ответственности предусмотрены небольшие штрафы, однако в случае уголовного наказания предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. А так как в данном случае подразумевается вред здоровью, дополнительно можно взыскать как расходы на лечение, так и моральную компенсацию», — объяснил эксперт.

По его словам, эта система также работает с ресторанами и другими местами общественного питания.
«С 2021 года действуют правила оказания услуг общественного питания, в них особое внимание заслуживают требования к содержанию меню. Там обязательно указывается фирменное наименование предлагаемой продукции с указанием способов приготовления и входящих в ее состав компонентов», — сказал адвокат.

Павел Воропаев подчеркнул, что людям с аллергией нужно внимательно изучать этикетки товаров, которые они приобретают, а если в меню кафе или ресторана отсутствует описание состава блюда, лучше уточнить у официанта во избежание неприятностей.

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Ежегодный Российский форум «Культура традиции наследие» пройдёт 8 ноября
22 октября 2024, 13:28

Фото: пресс-служба союза промышленников и предпринимателей

8 ноябре состоится первый ежегодный Российский форум «Культура традиции наследие», сообщает пресс-служба союза промышленников и предпринимателей.
Мероприятие станет коммуникационной площадкой для обсуждения роли нематериального культурного наследия.

Программа форума включает деловую программу и выставку, где будут представлены произведения народных художественных промыслов и народного искусства.

Московская область представит на форуме такие народные художественные промыслы, как лаковая федоскинская миниатюра, жостовская роспись, гжель, вербилковский и дулёвский фарфор, клинская ёлочная игрушка, сергиевопосадская матрёшка и деревянная игрушка и павловопосадские платки.

«Художественные промыслы — это не просто символ места, где мы родились и выросли, но и важная составляющая культурного кода, которая дает нам уникальную идентичность и объединяющую силу. Народные художественные промыслы сегодня выходят за рамки функции сувенира. Сегодня это входит в нашу жизнь, становится модным и актуальным трендом», — отметила председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России, президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.
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