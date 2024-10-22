Врач Федосьина объяснила, почему кофе не следует пить после еды

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Врач-гастроэнтеролог Екатерина Федосьина заявила, что некоторые продукты и напитки лучше не сочетать.
Так, по её словам, кофе лучше не пить после еды и не сочетать напиток с продуктами, богатыми кальцием и железом, поскольку он может мешать усвоению этих минералов.
Также она рекомендовала не сочетать молочные продукты с пищей, богатой негемовым железом, такой, как зелёные листовые овощи.
А диетолог Полина Журавлева заявила, что есть продукты, которые способны снижать стресс и улучшать настроение. К таким она отнесла тёмный шоколад, ягоды (черника, малина, клубника), некоторые овощи (шпинат, капуста, салат).
Ранее диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург заявлял, что хурма обладает рядом полезных свойств, а людям, которым чуть за 50, фрукт помогает предотвратить преждевременное старение.
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«Употребление большого количества жирной еды в сочетании с алкоголем или кофеином, может вызвать ощущение тяжести и несварение. Кофеин может влиять на усвоение некоторых минералов, таких как кальций и железо. Поэтому не стоит пить кофе или чай сразу после еды, богатой этими минералами. Алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника. Его употребление с острой или кислотной пищей может усилить дискомфорт», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.
Также она рекомендовала не сочетать молочные продукты с пищей, богатой негемовым железом, такой, как зелёные листовые овощи.
А диетолог Полина Журавлева заявила, что есть продукты, которые способны снижать стресс и улучшать настроение. К таким она отнесла тёмный шоколад, ягоды (черника, малина, клубника), некоторые овощи (шпинат, капуста, салат).
«Обязательны для употребления также орехи, семена и цельнозерновые продукты. К ним относится грецкий орех, миндаль, семена чиа, семена льна, овсянка, тёмные виды риса, цельнозерновой хлеб. Там немало витамина B, который очень важен для правильной работы нервной системы», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Ранее диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург заявлял, что хурма обладает рядом полезных свойств, а людям, которым чуть за 50, фрукт помогает предотвратить преждевременное старение.
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Мелисса Тимофеева