Медианная зарплата в Татарстане достигла 77,3 тыс. рублей в сентябре

15 октября 2025, 14:15

Фото: istockphoto / Pakin Jarerndee

Медиана предлагаемой зарплаты в Татарстане в сентябре составила 77,3 тыс. рублей, что на 10% выше показателя января и на 14% — по сравнению с прошлым годом, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на директора hh.ru Поволжье Альбину Султанову.