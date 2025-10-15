Медианная зарплата в Татарстане достигла 77,3 тыс. рублей в сентябре
Медиана предлагаемой зарплаты в Татарстане в сентябре составила 77,3 тыс. рублей, что на 10% выше показателя января и на 14% — по сравнению с прошлым годом, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на директора hh.ru Поволжье Альбину Султанову.
В республиканских центрах занятости отмечают умеренный рост среднего уровня зарплат: по сравнению с началом года и аналогичным периодом 2024-го прирост составил около 5–7%, что немного опережает инфляцию и отражает реальное увеличение доходов населения.
Пресс-служба правительства Татарстана прогнозирует, что в 2026–2028 годах зарплаты вырастут дополнительно на 2,8%, особенно в дефицитных отраслях промышленности, инженерии и среди высококвалифицированных специалистов.
Аналитики hh.ru ожидают, что к концу года заработные платы в большинстве сфер будут расти примерно на уровне инфляции. При этом сильнее всего повышение может коснуться курьеров, продавцов-консультантов, кассиров и работников общепита из-за увеличения спроса перед новогодними праздниками, отметила Султанова.
