За выброс мусора из машины россиянам грозит штраф до 200 тысяч рублей

15 октября 2025, 13:43

Фото: iStock/Daisy-Daisy

За выбрасывание мусора из автомобиля во время движения россиянам может грозить штраф до 200 тысяч рублей. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.





По словам депутата, за выброс отходов в неположенном месте водителю грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц размер взыскания составит 20–30 тысяч рублей, а для юридических — 30–50 тысяч рублей.



При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается в два раза, а также возможна конфискация транспортного средства, отметил Колунов.





«Если же нарушение совершено водителями грузовых автомобилей или с помощью прицепов, то размер штрафа достигает 120 тысяч рублей за первое нарушение и до 200 тысяч рублей — за повторное», — уточнил парламентарий.