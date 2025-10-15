За выброс мусора из машины россиянам грозит штраф до 200 тысяч рублей
За выбрасывание мусора из автомобиля во время движения россиянам может грозить штраф до 200 тысяч рублей. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По словам депутата, за выброс отходов в неположенном месте водителю грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц размер взыскания составит 20–30 тысяч рублей, а для юридических — 30–50 тысяч рублей.
При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается в два раза, а также возможна конфискация транспортного средства, отметил Колунов.
«Если же нарушение совершено водителями грузовых автомобилей или с помощью прицепов, то размер штрафа достигает 120 тысяч рублей за первое нарушение и до 200 тысяч рублей — за повторное», — уточнил парламентарий.