Россия сохраняет лидерство в добыче алмазов несмотря на санкции G7
Российские алмазы продолжают находить международные рынки, несмотря на санкции стран «Большой семерки», которые с 1 января 2024 года запретили прямой импорт российских камней, сообщает «Постньюс».
По оценкам экспертов, в 2024 году Россия обеспечила 32% мировой добычи алмазов — 37,32 млн карат, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 33%. При этом на страну приходится более половины всех доказанных запасов алмазов.
После ухода российских компаний из Антверпена основные экспортные потоки сместились в ОАЭ, где доля торговли алмазами сегодня превышает 30%. Российское сырье закупается через посредников, включая Армению.
Важным партнёром остаётся и Индия, где ограняется 90% всех камней, после чего алмазы экспортируются под видом местной продукции. Гонконг также нарастил импорт российских алмазов в 1,6 раза в 2024 году, становясь финальной точкой на пути камней к западным рынкам.
Читайте также: