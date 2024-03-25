Медиатехнолог Серебряный раскрыл, что помогает бороться с фейками в журналистике

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Кандидат филологических наук, секретарь Союза журналистов России, медиатехнолог Роман Серебряный в ходе встречи с учениками столичных медиаклассов заявил, что в журналистике бороться с фейковой информацией помогают насмотренность и начитанность.
«В борьбе с фейками помогает насмотренность и начитанность. Некоторые так плохо сделаны, что обман виден сразу. Но в целом нужно смотреть информацию в двух-трех независимых источниках, метаданные на снимках и видеоматериалах, проверяем, откуда вообще появилась информация», — приводит «Вечерняя Москва» объяснения эксперта.
Он рекомендовал ребятам больше читать, анализировать поступающую информацию, а также проявлять любопытство.
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Мелисса Тимофеева