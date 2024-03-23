Хинштейн: информация о причастности Росгвардии к охране «Крокус Сити Холла» – фейк

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Сообщение о причастности Росгвардии к охране «Крокус Сити Холла» является фейком. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Отмечается, что безопасность объекта обеспечивало частное охранное предприятие ООО ЧОП «КРОКУС ПРОФИ».
Хинштейн, комментируя распространившуюся в Telegram-каналах информацию, подчеркнул, что «ФГУП «Охрана» Росгвардии не имеет и никогда не имело никакого отношения к охране «Крокус Сити Холла».
В данный момент сообщается уже о 82 погибших и сотнях пострадавших, многие из которых были госпитализированы в больницы Москвы и Московской области.
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Хинштейн, комментируя распространившуюся в Telegram-каналах информацию, подчеркнул, что «ФГУП «Охрана» Росгвардии не имеет и никогда не имело никакого отношения к охране «Крокус Сити Холла».
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Анастасия Чинкова