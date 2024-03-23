МВД РФ: информация о российском гражданстве террористов – фейк

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Все четверо задержанных террористов являются иностранными гражданами. Об в своём Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что распространившаяся в соцсетях информация о российском гражданстве террористов является фейком.
В настоящее время миграционные подразделения МВД России вместе с коллегами из ФСБ России проверяют основания и продолжительность пребывания каждого из террористов на территории страны.
Также она призвала доверять исключительно проверенной информации из официальных сообщений правоохранительных органов.
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Анастасия Чинкова