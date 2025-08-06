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Врач раскрыла, почему не все витамины D одинаково полезны

Врач Салихова: витамин D лучше принимать в форме D3
Фото: istockphoto / Valentyna Yeltsova

Витамин D важен для здоровья: он укрепляет кости, иммунитет, снижает риск сердечных заболеваний и влияет на настроение. Однако не все добавки одинаково полезны. Врач-аллерголог Альфия Салихова из «СМ-Клиника» объяснила в беседе с изданием «Газета.ру», как выбрать эффективный препарат.



Витамин D бывает в двух формах: D2 (растительный, хуже усваивается) и D3 (натуральный, из пищи и солнца). D3 эффективнее повышает уровень витамина в крови на 30%. Важно выбирать препараты проверенных производителей, так как дешевые добавки могут содержать примеси или недостаточную дозировку. Форма выпуска тоже имеет значение:

  • Капли (водорастворимые) — подходят при проблемах с ЖКТ.
  • Капсулы (масляный раствор) — хорошо усваиваются.
  • Таблетки — требуют достаточного количества жиров в пище.
Профилактическая доза — 600–2000 МЕ в день, при дефиците врач может назначить 4000–10000 МЕ. Бесконтрольный прием высоких доз опасен гипервитаминозом. Перед началом приема стоит сдать анализ на 25(OH)D и проконсультироваться со специалистом.

Анастасия Хохлова

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