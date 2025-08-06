Врач раскрыла, почему не все витамины D одинаково полезны

06 августа 2025, 12:37

Врач Салихова: витамин D лучше принимать в форме D3

Фото: istockphoto / Valentyna Yeltsova

Витамин D важен для здоровья: он укрепляет кости, иммунитет, снижает риск сердечных заболеваний и влияет на настроение. Однако не все добавки одинаково полезны. Врач-аллерголог Альфия Салихова из «СМ-Клиника» объяснила в беседе с изданием «Газета.ру», как выбрать эффективный препарат.





Витамин D бывает в двух формах: D2 (растительный, хуже усваивается) и D3 (натуральный, из пищи и солнца). D3 эффективнее повышает уровень витамина в крови на 30%. Важно выбирать препараты проверенных производителей, так как дешевые добавки могут содержать примеси или недостаточную дозировку. Форма выпуска тоже имеет значение:

