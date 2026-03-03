Медики удалили беременной россиянке кисту весом около 5 кг прямо во время родов
В Приморье женщина попала в больницу с крупной кистой во время беременности. Об этом информирует минздрав региона.
36-летняя жительница Арсеньева обратилась в местную больницу с опухолью весом около пяти килограммов. До этого она трижды рожала естественным путём, но в этот раз консилиум врачей принял решение о проведении кесарева сечения. Проблема усугублялась не только наличием новообразования, но и неопределённостью его природы.
В процессе родов врачам удалось успешно удалить кисту. Несмотря на сложную ситуацию, всё закончилось хорошо – родился здоровый мальчик весом 3360 граммов и ростом 54 сантиметра, отметили в медицинском учреждении. И мать, и ребёнок сейчас находятся под наблюдением специалистов.
Медики подчеркнули, что некоторые опасные заболевания могут длительное время протекать бессимптомно, поэтому важно регулярно проходить медицинские осмотры.
