Шоколадный бум: экспорт России достиг рекорда в 1 миллиард долларов

03 марта 2026, 08:55

«Ведомости»: Экспорт шоколада из России достиг почти млрд долларов в 2025 году

Фото: iStock/id-art

Экспорт российского шоколада установил исторический максимум, составив почти миллиард долларов. Газета «Ведомости» сообщает, что по итогам прошлого года объем поставок достиг 224 тысяч тонн, а в денежном выражении составил около 985 миллионов долларов.