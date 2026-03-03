Шоколадный бум: экспорт России достиг рекорда в 1 миллиард долларов
Экспорт российского шоколада установил исторический максимум, составив почти миллиард долларов. Газета «Ведомости» сообщает, что по итогам прошлого года объем поставок достиг 224 тысяч тонн, а в денежном выражении составил около 985 миллионов долларов.
Этот результат превзошел предыдущий рекорд 2021 года, когда российские компании экспортировали шоколад на сумму 864 миллиона долларов. Новый показатель оказался выше на 121 миллион.
Казахстан стал крупнейшим импортером, закупив продукцию на сумму около 300 миллионов долларов. На втором месте расположилась Белоруссия с 188 миллионами, а Узбекистан замкнул тройку с 107 миллионами. Также важными покупателями стали Киргизия, Азербайджан, Армения, Китай, Грузия, Таджикистан и Монголия. Казахстан обеспечил 63 процента своих потребностей в шоколаде за счет российского импорта.
