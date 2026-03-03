Врач рассказал, сколько раз в год нужно сдавать анализ крови
Человек должен сдавать общий анализ крови один раз в год. Об этом сообщил заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии имени академиков И. А. Кассирского и А. И. Воробьева РМАНПО, заведующий дневным стационаром гематологии, онкологии и химиотерапии Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина Евгений Никитин, передает РИА Новости.
По его словам, при отсутствии хронических заболеваний и хорошем самочувствии достаточно сдавать общий анализ крови ежегодно в рамках стандартного профилактического обследования. Однако при наличии хронических болезней, в период беременности, в пожилом возрасте или при использовании некоторых лекарств врач может посоветовать более частые проверки, подчеркнул Никитин.
Он отметил, что если человек ощущает слабость, часто болеет инфекциями, у него наблюдается кровоточивость или увеличиваются лимфоузлы, анализ крови следует сделать незамедлительно, не дожидаясь планового визита к врачу.
