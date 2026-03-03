Врач рассказал, сколько раз в год нужно сдавать анализ крови

03 марта 2026, 08:17

РИА Новости: гематолог Никитин посоветовал сдавать общий анализ крови раз в год

Фото: iStock/YakobchukOlena

Человек должен сдавать общий анализ крови один раз в год. Об этом сообщил заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии имени академиков И. А. Кассирского и А. И. Воробьева РМАНПО, заведующий дневным стационаром гематологии, онкологии и химиотерапии Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина Евгений Никитин, передает РИА Новости.