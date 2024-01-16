В Можайске врачи спасли мужчине руку с перерезанной артерией

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Можайские хирурги спасли руку мужчине, перерезавшему артерию о стеклянную дверь. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина, 33 лет, поступил в больницу с резаной раной руки и кровопотерей, которую он получил в результате случайно разбитой стеклянной двери.
Стоит отметить, что пациента уже готовят к выписке. В скором времени у него будет полностью восстановлена чувствительность руки.
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«Пациент поступил к нам в отделение в критическом состоянии. Из-за полученной травмы кровь в руку практически не поступала, что при промедлении могло привести к гибели конечности и ее ампутации. Операция была проведена экстренно и прошла успешно. В ходе хирургического вмешательства мы остановили кровотечение, ушили артерию и выполнили переливание крови», — поделился оперировавший хирург Можайской больницы Алексей Петрушин.
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Мира Полтева