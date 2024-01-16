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В Можайске врачи спасли мужчине руку с перерезанной артерией

16 января 2024, 13:18
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Можайские хирурги спасли руку мужчине, перерезавшему артерию о стеклянную дверь. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина, 33 лет, поступил в больницу с резаной раной руки и кровопотерей, которую он получил в результате случайно разбитой стеклянной двери.

«Пациент поступил к нам в отделение в критическом состоянии. Из-за полученной травмы кровь в руку практически не поступала, что при промедлении могло привести к гибели конечности и ее ампутации. Операция была проведена экстренно и прошла успешно. В ходе хирургического вмешательства мы остановили кровотечение, ушили артерию и выполнили переливание крови», — поделился оперировавший хирург Можайской больницы Алексей Петрушин.


Стоит отметить, что пациента уже готовят к выписке. В скором времени у него будет полностью восстановлена чувствительность руки.

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Астролог Шенберг рекомендовала знакам зодиака правильно подбирать ароматы
16 января 2024, 13:36

Фото: istockphoto.com/tashka2000

Астролог Мария Шенберг заявила, что каждому знаку зодиака свойственен свой типа аромата, способный раскрыть и подчеркнуть индивидуальность каждого.
Так, например, по мнению специалиста, Львам могут подойти восточные и цветочные ароматы, а Стрельцам – бодрящие цитрусовые, а Тельцам, в свою очередь, — классические фруктовые ароматы с древесными нотками.

«Непоседливую натуру Близнецов лучшим образом подчеркнут свежие озоновые ароматы с добавлением цитруса. А Раки обретут необходимое им чувство комфорта благодаря восточным ароматам пряностей, специй, ванили», — добавила в беседе с «Москвой 24» Шенберг.

До этого россиянам рассказали о традициях народного Гордеева дня, который проходит сегодня, 16 января. Как передаёт utro.ru, в этот день не нужно хвастаться и сильно гордиться, а также лишний раз упоминать злую силу.

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Воробьёв проверил работу отремонтированной котельной в Солнечногорске
16 января 2024, 13:14

Фото: iStock/oksana fedina

Котельную «ГЭМЗ» в Солнечногорске, возвращённую в строй после аварийной остановки, осмотрел губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Посмотрели на работу изнутри, пообщались с Татьяной Косыч, она давно здесь работает. Сейчас основные ремонтные работы на «ГЭМЗ» завершены, теплоноситель греет два котла, они обеспечивают дома и социальные учреждения теплом в достаточном объёме», — написал в своём telegram-канале Андрей Воробьёв.

Глава региона добавил, что работы по улучшению функционирования инженерных систем, связанных с этой котельной, будут продолжены. В частности, планируется переложить около 3 км сетей, а в самой котельной установить новые котлы, систему очистки воды и парогенераторы. Заменена будет также система автоматизации и диспетчеризации.

Программа по обновлению котельной рассчитана до 2026 года.

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#солнечногорск
#губернатор
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#котельная
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Европейский город может повторить судьбу древнеримских Помпей
Эколог Шибеев: Гриндавик в Исландии может повторить судьбу древнеримских Помпей
16 января 2024, 13:12

Фото: istockphoto/Beboy_ltd

Исландский город Гриндавик может повторить судьбу древнеримских Помпей после извержения вулкана Фаградальсфьядль, начавшегося 14 января.
В беседе с aif.ru эколог Олег Шибеев описал то, что происходит в Исландии, поговоркой «Где тонко, там и рвется».

«Нынешнее извержение, скорее всего, повторит предыдущее, которое было месяц назад, 18 декабря. А в середине февраля — начале марта произойдет новое, и оно случится уже в самом городе Гриндавик. Тогда про него придется забыть», —считает Олег Шибеев.
Исландия вступает в новую вулканическую эру. В недрах под островом постепенно накапливается магма, ищущая пути для выхода на поверхность.

Из-за активности вулканов пострадает и центральная часть Исландии. Данный процесс может длиться несколько десятилетий. Происходящее станет болезненным для местных жителей. В разломы, которые образуются, проваляться дома и объекты инфраструктуры.

Также из-за вторжения магмы в океан способно образоваться кислотное облако над прибрежной зоной. В опасности окажется столица Рейкьявик.

Местные власти эвакуировали всех жителей. Технические и экстренные службы пытаются строить специальные заграждения, чтобы остановить потоки лавы. Но пока ничего не помогает, и жидкий огонь продолжает течь по городу, который был основан в 934 году.

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#новости
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В Кашире пройдет выездная администрация по приему граждан
16 января 2024, 12:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Выездная администрация проведет прием жителей округа в Кашире-2. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Мероприятие состоится 17 января в здании Центральной библиотеки Каширы-2.

«Прием жителей пройдет в формате выездной администрации, в котором примет участие руководящий состав администрации округа и представители подведомственных служб. Приглашаем жителей принять участие во встрече. В ходе общения Вы сможете задать свои вопросы представителям», — поделились в пресс-службе городского округа.

Стоит отметить, что личные встречи с гражданами в рамках выездной администрации начнутся в 16:00.

Записаться на прием можно по телефону 8 (49669) 2-80-55

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#администрация
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Восемь новых передвижных электростанций будут работать в Подмосковье
16 января 2024, 12:49

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Энергетики введут в работу восемь новых передвижных электростанций в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
За 2024 год на территории Московской области появятся восемь новых передвижных электростанций мощностью 400 и 500 кВт.

«В настоящий момент в парке спецтехники компании 79 передвижных электростанций (ПЭС). Это мобильные электрогенераторные установки, которые обеспечивают возможность независимого электроснабжения объектов, изолированных от центральной электросети. Электростанции мощностью до 1000 кВт используются как портативные источники электроснабжения. Могут быть как основными, так и аварийными источниками», — поделился министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Стоит отметить, что почти все ПЭС имеют повышенную проходимость, что облегчает работу в труднодоступных местах.

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#подмосковье
#электроэнергия
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Мосгорсуд признал законной приостановку работы клуба «Мутабор»
16 января 2024, 12:48

Фото: iStock/Zolnierek

Московский городской суд признал законной приостановку работы клуба «Мутабор» в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что в клубе, где прошла вызвавшая активную дискуссию «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, были найдены нарушения. В связи с этим принято решение о временном закрытии заведения на 90 дней.

Мосгорсуд признал приостановку деятельности клуба законной.

Ранее сообщалось, что Российское авторское общество подало иск в Арбитражный суд Москвына владельца клуба за использование музыкальных треков, сроки платежей которых были просрочены.

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#нарушения
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В Кашире определили пять мест для крещенских купаний
16 января 2024, 12:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Пять купелей подготовили на территории городского округа Кашира для омовений верующих на праздник Крещения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Купели подготовлены у церкви Флора и Лавра, на роднике в деревне Хитровка, у Преображенского храма в посёлке Большое Руново, а также на улице Коммуны у дома №31 (купель в честь святого великомученика Пантелеймона) и в Колодезном переулке возле Успенского собора», — говорится в сообщении.

Места для купелей выбрала администрация округа вместе с Каширским благочинием. Все купели оборудуют настилами, местами для обогрева и освещением, на месте будут дежурить спасатели.

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#кашира
#купели
#религия
#праздник
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Курить разрешается? Почему суд наказал школу из-за хулигана с сигаретой на уроке
Юристы и учителя оценили наказание для школы, отстранившей ученика за курение
16 января 2024, 12:36

Фото: IStock/Natalia Bodrova

В Санкт-Петербурге суд привлек школу к административной ответственности за отстранение от учебы мальчика, курившего на уроке. Действия учебного заведения признали нарушением права об образовании.
Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург уверен, что педагоги сделали всё правильно, отстранив ученика от занятий. В беседе с «Радио 1» он напомнил, что в школах действует «категорический запрет на курение, который должен быть подтверждён уставом».
«Существует категорический запрет на курение, который должен быть подтверждён уставом школы, и никто не имеет право его нарушать. И то, что его отстранили – абсолютно правильно. Они [педагоги] имели право и должны были отстранить, дальше в таких ситуациях вызываются родители, выносятся взыскание и предупреждение. Просто здесь что-то недоговаривается», — сказал Ямбург.
Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв также напомнил об уставе учебного заведения, в котором должен быть прописан запрет на курение. Однако он отметил, что при отстранении ученика от уроков учителя должны подумать о последствиях.
«Я решение суда не могу признать неправильным. А если бы ученик не электронную сигарету покурил, а шарики из трубочки плюнул в учителя? Или выругался? Каждый день происходят шалости разной степени, разной тяжести, но мы понимаем, что выгонять с урока – это путь к последствиям. Непонятно, что этот оскорблённый ученик о себе возомнит и куда он пойдёт. Да, это судебное решение – определенный прецедент. Наверное, учителям следует более аккуратно относиться к такому решению по удалению с уроков», — отметил эксперт.
Юрист призвал урегулировать подобные вопросы на законодательном уровне, чтобы у педагогов был выработанный механизм действий при проступках учеников.
«Здесь пересекается тяжесть наказания и тяжесть проступка, который ребёнок совершил. Это сложный вопрос, надо его урегулировать в законодательстве об образовании, понять какие меры дисциплинарного воздействия должны применяться к ученику», — добавил он.
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#школа
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В Кремле ответили на вопрос о здоровье Набиуллиной
Песков не стал обсуждать данные об операции Набиуллиной и пожелал ей здоровья
16 января 2024, 12:24

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать комментарии по теме здоровья главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом он заявил в ходе брифинга.

В социальных сетях стали появляться сведения о том, что Набиуллиной была сделана операция.

«Я не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-колле. Это абсолютно личная информация. Состояние здоровья мы не имеем ни возможности, ни желания комментировать», — заявил представитель Кремля.
Он также пожелал главе Центробанка здоровья, сил и продолжения целеустремленности.

Ранее двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина рассказала о своём тяжёлом заболевании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Недавно также сообщалось, что у главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты.

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