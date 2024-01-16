В краснодарской больнице мужчине раздробили ногу

Фото: istockphoto/Lakeview_Images
Екатеринбуржец не может пройти более одного километра, потому что в краснодарской больнице ему раздробили ногу.
Последствия травмы пытаются исправить уже третий год, пишет Ural Mash. В 2018 году 36-летний Андрей работал в Крымске помощником копровщика. Мужчина открутил не тот болт по отмашке напарника, упал с высоты 4 метров и сломал ногу.
Он был доставлен к краснодарским медикам в больницу №1. Там назначили операцию по старым рентгенснимкам (новые делать не стали): вставили штыри, наложили гипс.
Когда гипс сняли, стопа мужчины осталась болтаться. Специалисты института травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина заключили: мужчину лечили от одного перелома, не обратив внимания на множество других. Пострадавшему раздробили кости и неправильно собрали. Ногу пришлось укоротить на 3,5 см, а потом провести 8 операций.
Мужчина подавал в суд на краснодарскую больницу и работодателя. Он доказал производственную травму, а ему присудили только 10 тысяч рублей за больничные расходы. Краснодарских врачей виновными не признали.
Вот уже 6 лет пострадавший пытается добиться моральной компенсации в 5 миллионов рублей, но пока не получил ни деньги, ни инвалидность.
Читайте также:
Патологоанатом Буланов рассказал, как электронные сигареты влияют на легкие
В Долгопрудном спасли пациентке ногу, которую та могла потерять из-за гигантской опухоли
Вирусолог раскрыл, насколько опасна «болезнь Х»
Он был доставлен к краснодарским медикам в больницу №1. Там назначили операцию по старым рентгенснимкам (новые делать не стали): вставили штыри, наложили гипс.
Мужчина подавал в суд на краснодарскую больницу и работодателя. Он доказал производственную травму, а ему присудили только 10 тысяч рублей за больничные расходы. Краснодарских врачей виновными не признали.
Вот уже 6 лет пострадавший пытается добиться моральной компенсации в 5 миллионов рублей, но пока не получил ни деньги, ни инвалидность.
Читайте также:
Патологоанатом Буланов рассказал, как электронные сигареты влияют на легкие
В Долгопрудном спасли пациентке ногу, которую та могла потерять из-за гигантской опухоли
Вирусолог раскрыл, насколько опасна «болезнь Х»
Мария Фирсова