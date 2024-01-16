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В краснодарской больнице мужчине раздробили ногу

16 января 2024, 08:47
Фото: istockphoto/Lakeview_Images

Фото: istockphoto/Lakeview_Images

Екатеринбуржец не может пройти более одного километра, потому что в краснодарской больнице ему раздробили ногу.
Последствия травмы пытаются исправить уже третий год, пишет Ural Mash. В 2018 году 36-летний Андрей работал в Крымске помощником копровщика. Мужчина открутил не тот болт по отмашке напарника, упал с высоты 4 метров и сломал ногу.

Он был доставлен к краснодарским медикам в больницу №1. Там назначили операцию по старым рентгенснимкам (новые делать не стали): вставили штыри, наложили гипс.


Когда гипс сняли, стопа мужчины осталась болтаться. Специалисты института травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина заключили: мужчину лечили от одного перелома, не обратив внимания на множество других. Пострадавшему раздробили кости и неправильно собрали. Ногу пришлось укоротить на 3,5 см, а потом провести 8 операций.

Мужчина подавал в суд на краснодарскую больницу и работодателя. Он доказал производственную травму, а ему присудили только 10 тысяч рублей за больничные расходы. Краснодарских врачей виновными не признали.

Вот уже 6 лет пострадавший пытается добиться моральной компенсации в 5 миллионов рублей, но пока не получил ни деньги, ни инвалидность.

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Патологоанатом Буланов рассказал, как электронные сигареты влияют на легкие
Патологоанатом Буланов: электронные сигареты опаснее обычных сигарет
16 января 2024, 08:18

Фото: istockphoto/yehor

Электронные сигареты, или вейпинг, считаются безопасной альтернативой курения, но это не так.
Врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов поделился с «Лентой.ру», как страдают легкие вейперов, и почему «парение» почти также опасно, как и сигареты.

По словам патологоанатома, во многих случаях для вейпинга используют смеси на основе глицерина и пропиленгликоля, туда добавляются ароматизаторы и опционально никотин.

Смесь попадает на раскаленную спираль, жидкость начинает испаряться и превращаться в аэрозоль, а потом вдыхается в легкие. Независимо от веществ и деталей конструкции вейпа, которые использует производитель, любое «парение» серьезно сказывается на здоровье за счет принципа работы таких устройств.

«Наши органы дыхания имеют защитную систему, которая называется «мукоцилиарный клиренс». Принцип работы простой: клетки респираторного тракта постоянно вырабатывают слизь, на которой и оседают вредные вещества. Затем слизь выводится из организма вместе с патогенами, в которые в том числе входят продукты табакокурения», —говорит Дмитрий Буланов.
Но мукоцилиарный клиренс не защищает курильщика от последствий вейпинга. Частицы, образующиеся при курении табака, относительно крупные, и последствия обычно настигают трахею и главные бронхи.

У вейпов частицы меньше, и проникают они намного глубже, нанося вред на уровне терминальных бронхиол и альвеол: именно там осуществляется газообмен. Также при «парении» нет защитного кашлевого рефлекса, который характерен для курильщиков.

Вещества в аэрозоле, вдыхаемое вейпером, чужеродны для организма. Они попадают в альвеолы и повреждают их эпителий. Организм в качестве реакции на это направляет фибробласты, клеток соединительной ткани, способные «залатать» повреждения, но они не способны выполнять функцию тех клеток, на смену которым пришли.

При фиброзе газообмен в легких постепенно ухудшается. Человеку труднее дышать. А соединительная ткань замещает ткань легкого. Этот процесс получил название пневмофиброз, и он является необратимым.

«Прогрессирующий превмофиброз можно приостановить с помощью стероидных гормонов, которые подавляют аутоиммунные реакции в организме. Тем не менее, полностью процесс не останавливается, а обратно заменить фиброзную ткань легочной невозможно», — предупреждает Дмитрий Буланов.
В результате вейпинга одышка может стать постоянным спутником.

Доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа Ольга Усанова заявила, что обычные запреты не помогут убедить подростка бросить курить вейп.

В этом деле ребёнка заставит задуматься то, какие варианты выделиться у него есть кроме курения.Специалист пояснила, что чаще всего мотиватором курить вейп для подростка является желание выделиться, подражать кумирам, а также противопоставить себя взрослым. Именно поэтому обычне уговоры, запреты и беседы о вреде курительных смесей не убедят.

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#вейпы
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#здоровье
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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о вреде костного бульона
16 января 2024, 05:37

Фото: iStock/Qwart

Полезность костного бульона является мифом, а его длительное употребление может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Так считает врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
«Коллаген, который поступает в организм с костным бульоном, никогда не будет направлен напрямую в кожу, суставы или мышцы. Он распадается в желудке на аминокислоты, и эти аминокислоты будут использоваться там, куда их <...> распределит организм», — объяснила она в беседе на радио Sputnik.

По словам Павловой, костный бульон является чрезвычайно калорийным продуктом, и может привести к накоплению жира и сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету второго типа, а в отдельных случаях — и к дефициту у человека половых гормонов.

Подчеркнула специалист и тот факт, что в группе риска при употреблении такого бульона находятся люди с подагрой, мочекаменной болезнью и склонностью к гипертонии.

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#здоровье
#врачи
#питание
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Роспотребнадзор назвал тыкву и свёклу полезными для здоровья печени
16 января 2024, 01:33

Фото: iStock/Oksana_Chaun

Тыква и свёкла улучшают здоровье печени благодаря своим полезным свойствам, сообщает «МК в Мурманске», ссылаясь на соответствующее заявление регионального управления Роспотребнадзора.
По сообщению надзорного ведомства, тыква богата витамином А, фосфолипидами и ненасыщенными жирными кислотами, которые участвуют в построении мембраны клеток печени, а её клетчатка оказывает мягкое желчегонное и противовоспалительное действие.

В свою очередь, свёкла содержит витамины группы В, А и фосфор, которые также являются «стройматериалом» для клеток печени.

Вишня, малина и клюква также рекомендуются для включения в рацион, так как они способствуют росту и регенерации гепатоцитов. Зелёный чай оказывает антиоксидантный эффект, снижая уровень «плохого» холестерина в крови и предотвращая гепатоз и атеросклероз.

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#тыква
#врачи
#роспотребнадзор
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Врач Шуров призвал вернуть опыт ЛТП для алкозависимых в некоторые регионы России
15 января 2024, 20:51

Фото: istockphoto.com/AndreyCherkasov

Врач-нарколог Василий Шуров заявил, что в условиях алкоголизации населения необходима более активная пропаганда здорового образа жизни, а в некоторых регионах России может помочь даже возвращение лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП).
При этом, он отметил, что для борьбы с высоким потреблением алкоголя населением запрет спиртного и сухой закон абсолютно будут бесполезны, и могут даже привести к ещё худшим последствиям.

«Тогда начинается самогоноварение, употребление суррогатов и всего остального, что, к сожалению, даёт высокую смертность. Необходимо включать пропаганду здорового образа жизни в депрессивных регионах, где люди массово спиваются, нужно как-то организовывать для них досуг, занимать людей, целенаправленно их лечить. В Магаданской области, Чукотском и некоторых северных округах чудовищная статистика по алкоголизму. Там нужно развивать наркологическую службу, увеличивать количество реабилитационных коек, вернуть опыт ЛТП», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.

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#смертность
#алкоголь
#здоровье
#нарколог
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Врач Есипова рекомендовала регулярно есть мойву для укрепления костей
15 января 2024, 19:58

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Ivanov

Врач, специалист по санитарии Галина Есипова заявила, что мойва является очень полезным продуктом, укрепляющим кости и суставы.
В рыбе содержится много витаминов и минералов, включая кальций и фосфор.

«Она богата витамином D, который способствует усвоению кальция, обеспечивая укрепление костной ткани. 100 г мойвы закрывает суточную потребность организма человека в Омега-3 жирных кислотах, которые снижают воспаления, помогая поддерживать здоровье суставов. Присутствие фосфора в мойве важно для формирования крепких костей и зубов. Магний, также найденный в этой рыбе, играет роль в процессах регуляции нервно-мышечного сокращения, что важно для поддержания функций суставов», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Есипова.

Кроме этого, потребление этой рыбы может уменьшить риск развития остеопороза и артрита.

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#здоровье
#питание
#рыба
#продукты
#врач
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Главный педиатр Подмосковья Одинаева раскрыла влияние мультиков на детскую психику
15 января 2024, 18:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сегодня невозможно вырастить ребёнка в отрыве от мультфильмов и другого развлекательного контента. Однако просмотр должен быть безопасным для психики несовершеннолетнего, поэтому необходимо помнить важные правила и ограничения, заявила главный педиатр Минздрава Подмосковья, профессор Нисо Одинаева.
«Смотреть детям телевизор или видео на планшете можно после двух лет. С трёх до семи лет рекомендуется отводить на мультики до 30 минут в день, в младшем дошкольном возрасте до 10 лет – 30-50 минут. С 11 до 18 лет допустимы 1-3 часа в день. Однако не стоит включать голубой экран перед сном. Это может вызвать сложности с засыпанием и перевозбуждение», – отметила Одинаева, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Педиатр также призвала внимательно выбирать контент для малыша, отдавая предпочтение качественным и познавательным видео, рассчитанным на его возраст.
«Сделайте выбор в пользу мультиков и передач, которые вовлекают ребёнка в диалог с героями, предлагают отвечать на вопросы, демонстрируют позитивное взаимодействие между персонажами, обучают и образовывают. Мультфильмы со сценами драк, насилия и агрессии, с низким уровнем речевой культуры, жаргонными словами недопустимы для глаз и слуха ребенка», – предупредила специалист.
Также важно исключить фоновый режим. Для этого следует превратить просмотр в небольшой ритуал, сделать так, чтобы посмотреть мультики можно было только в определённом месте. Детям, которые находятся в комнате, где постоянно включён телевизор, сложнее концентрировать внимание и включаться в собственные занятия.

По возможности родителям следует смотреть мультики вместе с ребёнком, задавая ему уточняющие вопросы и обсуждая увиденное. Так можно научить его не бездумно смотреть в экран, а анализировать происходящее.

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#минздрав мо
#педиатр
#дети
#психология
#мультфильмы
#воспитание
#московская область
#подмосковье
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В городском округе Мытищи заработала новая поликлиника
15 января 2024, 17:29

Фото: пресс-служба администрация городского округа Мытищи

Новая поликлиника в Мытищах начала прием пациентов. Об этом сообщила пресс-служба администрация городского округа Мытищи.
Поликлиника расположена в микрорайоне Пироговский. К медучреждению прикреплено порядка 16 тысяч жителей округа.

«<…> Ранее поликлиника №6 размещалась в постройке 19 века, которая уже не соответствовала современным требованиям. Переезд в новые стены позволил врачам работать, а пациентам получать медпомощь в комфортных условиях<…> », — отметила первый зампредседателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Поликлиника разделена на две части: взрослую и детскую, что делает пребывание в больнице более комфортным для жиетлей.

«Врачи остались в основном из старой поликлиники, я их всех почти знаю. Очень доброжелательный коллектив. Новое здание очень ждали, я помню старое здание. А сейчас всё новое, красивое. Гордость, что в нашем поселке работает такая поликлиника», — поделилась жительница Нина Шамагина.

Стоит отметить, что поликлиника была модернизирована в рамках государственной программы.

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Профессор Идова: Иммунные механизмы могут влиять на развитие шизофрении
15 января 2024, 17:16

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова заявила, что нарушения взаимодействия иммунных механизмов и нервной системы могут повлечь за собой развитие психопатологий, включая шизофрению.
Она пояснила, что иммунитет может участвовать в развитии воспаления клеток мозга.

«Шизофрения — это нейровоспаление в мозге, но при этом происходит гиперактивация дофаминных систем и стимуляция иммунной функции. То есть нейровоспаление и иммунные нарушения во время этих заболеваний ведут к изменению уровня разных химических веществ в мозге», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Идова.

Специалист также отметила, что кроме шизофрении из нарушений иммунных механизмов могут последовать такие болезни, как депрессия, болезнь Паркинсона и др.

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#иммунитет
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В Долгопрудном спасли пациентке ногу, которую та могла потерять из-за гигантской опухоли
15 января 2024, 16:55

Фото: пресс-служба Минздрав МО

Врачи Долгопрудненской больницы спасли женщину, которая могла лишиться ноги из-за опухоли матки величиной с мяч. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В приёмный покой поступила 44-летняя женщина с тромбозом вен левой ноги. Как выяснилось, причиной была гигантская опухоль матки. Она сдавила подвздошную вену, нарушила кровоток в ноге и вызвала тромбоз. У пациентки несколько лет периодически случались маточные кровотечения. Женщине диагностировали миому и рекомендовали операцию. Однако она отказывалась и довела ситуацию до крайности», – уточнили в министерстве.
Долгопрудненские врачи выполнили женщине КТ и провели УЗИ. Диагностика показала, что миома достигала диаметра 20 см и соответствовала массе плода на 21-й неделе беременности.
«Тромбоз вен ног грозил тромбоэмболией лёгочной артерии и ампутацией ноги. Поэтому операцию нужно было делать незамедлительно. Для остановки кровотечения и профилактики тромбоэмболии лёгочной артерии мы прошили вену, установили фильтр, а затем удалили миому матки», – рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.
Операция прошла успешно. Сейчас пациентку перевели из реанимации в хирургическое отделение.

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