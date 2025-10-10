Мединский заявил, что Пётр Нестеров не имел отношения к Украине

10 октября 2025, 23:09

Мединский: на Украине безграмотно называют Нестерова своим лётчиком

Владимир Мединский (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Помощник президента России и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский раскритиковал заявления украинских СМИ о том, что русский летчик Пётр Нестеров якобы был «выдающимся украинским авиатором».