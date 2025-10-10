Мединский заявил, что Пётр Нестеров не имел отношения к Украине
Помощник президента России и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский раскритиковал заявления украинских СМИ о том, что русский летчик Пётр Нестеров якобы был «выдающимся украинским авиатором».
В своём Telegram-канале Мединский подчеркнул, что Нестеров родился в Нижнем Новгороде, учился в Аракчеевском кадетском корпусе и впервые поднялся в воздух именно там. Он отметил, что знаменитый пилот служил по всей Российской империи — во Владивостоке, Варшаве и Киеве — но не имел никаких связей с Малороссией.
Мединский заявил, что нижегородцы гордятся своим всемирно известным земляком. То, что на Украине безграмотно пытаются «присвоить» Нестерова, — печально и абсурдно.
Ранее он вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным возложил цветы к памятнику летчику в его родном городе.
