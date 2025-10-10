Из Латвии депортируют почти тысячу граждан России за нарушения визового режима
Власти Латвии намерены депортировать свыше 800 граждан России, которые нарушили миграционные правила страны. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на заявление представителя Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадары Пуке.
По её словам, всем россиянам, попавшим под решение о депортации, предписано покинуть территорию Латвии не позднее 13 октября. После этой даты их пребывание будет считаться незаконным, и к ним могут быть применены меры принудительной депортации.
В управлении подчеркнули, что речь идёт о тех, кто не выполнил требования законодательства, касающиеся проживания и продления вида на жительство.
