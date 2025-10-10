Достижения.рф

Из Латвии депортируют почти тысячу граждан России за нарушения визового режима

Латвия планирует депортировать более 800 россиян до 13 октября
Фото: Istock / Wirestock

Власти Латвии намерены депортировать свыше 800 граждан России, которые нарушили миграционные правила страны. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на заявление представителя Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадары Пуке.



По её словам, всем россиянам, попавшим под решение о депортации, предписано покинуть территорию Латвии не позднее 13 октября. После этой даты их пребывание будет считаться незаконным, и к ним могут быть применены меры принудительной депортации.

В управлении подчеркнули, что речь идёт о тех, кто не выполнил требования законодательства, касающиеся проживания и продления вида на жительство.

Софья Метелева

