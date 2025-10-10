На заводе в США, выпускавшем боеприпасы, прогремел взрыв — опасаются детонации
На заводе в американском штате Теннесси произошёл мощный взрыв. По данным местных СМИ и спасательных служб, около 19 человек числятся пропавшими, есть сообщения о погибших, но точные числа официально пока не подтверждены. Об этом сообщает Mash.
На месте продолжают работать экстренные и спасательные подразделения, власти предупреждают о риске вторичных детонаций и действуют с повышенной осторожностью.
Предприятие специализировалось на производстве компонентов для боеприпасов — в частности, там выпускали литые кумулятивные заряды M2A4 и M3A1, миномётные заряды калибра 60 и 81 мм, а также взрывчатые вещества для 155-мм артснарядов. По имеющейся информации, объёмы производства некоторых изделий за последние годы существенно выросли в связи с их экспортом.
По сообщениям журналистов, часть продукции с завода поставлялась для военных нужд за рубежом. Расследование причин ЧП и точное количество пострадавших ведут местные правоохранительные органы и службы экстренного реагирования. На месте работают специалисты по разминированию и взрывотехнике.
