На заводе в США, выпускавшем боеприпасы, прогремел взрыв — опасаются детонации

10 октября 2025, 22:54

Прогремел на заводе в Теннесси — около 19 человек пропали, возможны жертвы

Фото: Istock / gsagi

На заводе в американском штате Теннесси произошёл мощный взрыв. По данным местных СМИ и спасательных служб, около 19 человек числятся пропавшими, есть сообщения о погибших, но точные числа официально пока не подтверждены. Об этом сообщает Mash.