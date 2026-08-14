В Татарстане зарегистрировали 86 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения
С начала 2026 года на дорогах Татарстана произошло 86 аварий с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения или имевших признаки опьянения. В этих ДТП погибли 26 человек, ещё 121 получили различные травмы. Об этом сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрат Самигуллин, передаёт «Татар-информ».
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварийность снизилась: ДТП стало меньше на 51 случай, число погибших сократилось на четыре человека, а количество пострадавших — на 46.
Самигуллин привёл в пример недавнюю аварию в Верхнеуслонском районе. 54-летний водитель Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями — «Ладой Калиной» и «Ладой Искрой». В результате погибли женщина и двое детей, ещё пять человек были госпитализированы. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до 15 лет лишения свободы.
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