В Татарстане зарегистрировали 86 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения

14 августа 2026, 22:23

С начала года по вине пьяных водителей на дорогах Татарстана погибло 26 человек

Фото: Istock / Anton Novikov

С начала 2026 года на дорогах Татарстана произошло 86 аварий с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения или имевших признаки опьянения. В этих ДТП погибли 26 человек, ещё 121 получили различные травмы. Об этом сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрат Самигуллин, передаёт «Татар-информ».