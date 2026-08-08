В ГАИ предупредили о массовых проверках водителей
В выходные дни — 8 и 9 августа — сотрудники Госавтоинспекции организуют масштабные рейды, направленные на выявление водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде. О проведении усиленных мероприятий уведомили региональные подразделения ведомства.
Особое внимание инспекторов сосредоточится на дорогах Ивановской, Тверской, Челябинской, Кировской, Липецкой областей, Республики Коми и ряде других субъектов Федерации, где автоинспекторы перейдут на усиленный режим несения службы. В центральном аппарате Госавтоинспекции МВД России подчеркнули, что подобные сплошные проверки проводятся на регулярной основе и направлены на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения.
Автомобилистов и мотоциклистов призвали не садиться за руль даже после незначительного употребления алкоголя. В ведомстве отметили, что пьяный водитель создает смертельную угрозу не только для себя, но и для пассажиров и всех окружающих на дороге.
Граждан, ставших свидетелями того, как нетрезвый человек пытается управлять машиной или мотоциклом, ведет себя неадекватно или создает аварийные ситуации, настоятельно попросили незамедлительно информировать полицию. В Госавтоинспекции заверили, что каждый такой сигнал тщательно проверят, а при подтверждении — примут все необходимые меры реагирования.
Заместитель начальника отдела пропаганды ведомства полковник полиции Антон Белан обратился к водителям с предупреждением: управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования влекут за собой лишение прав на срок от полутора до двух лет и административный штраф в размере 45 тысяч рублей. Он добавил, что в отдельных случаях подобные нарушения могут повлечь уже уголовную ответственность, и призвал граждан не рисковать жизнью и здоровьем, отказываясь от поездок после употребления спиртного.
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