В ГАИ предупредили о массовых проверках водителей

08 августа 2026, 12:04

В ГАИ будут массово проверять водителей в регионах

Фото: istockphoto/z1b

В выходные дни — 8 и 9 августа — сотрудники Госавтоинспекции организуют масштабные рейды, направленные на выявление водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде. О проведении усиленных мероприятий уведомили региональные подразделения ведомства.