13 августа 2025, 11:10

Фото: IStock/Alena Bogdanova

Медовый Спас – это древний русский праздник. Этот день связан с благодарением за урожай мёда, праздником мёда и пчеловодства. С течением времени Медовый Спас приобрел глубокие религиозные и культурные значения.







Какого числа отмечают Медовый Спас

Традиции на Медовый Спас в России: что принято делать

Фото: IStock/Vera Tikhonova



Что нельзя делать в Медовый Спас

Народные приметы на Медовый Спас

Почему Медовый Спас так называется

Фото: IStock/Tunatura



Как выбрать качественный мед

Консистенция

Аромат и вкус

Проверка на натуральность

На бумаге – капля мёда не должна сразу растекаться, образуя мокрый след.

С водой – натуральный мёд растворяется в тёплой воде без осадка, а при добавлении йода не синеет (это проверка на крахмал)

С хлебом – если обмакнуть кусочек в мёд, он затвердеет, а не размокнет (признак отсутствия сиропа).

Цвет и прозрачность

Фото: IStock/Lukasz Czajkowski



Что приготовить на праздник

1. Выпечка и десерты

Медовик – классический медовый торт с нежным кремом.

Пряники медовые – ароматные, мягкие или хрустящие, с глазурью.

Булочки или пироги с маком и мёдом – символ Маковея (другое название праздника).

Медовые блины или оладьи – подавать с мёдом, свежими ягодами или сметаной.

Яблоки в медовом сиропе – запечённые или карамелизированные.

2. Напитки

Медовый квас – освежающий, с дрожжами или без.

Сбитень – старинный горячий напиток с мёдом, пряностями и травами.

Медовуха – лёгкий алкогольный напиток (если уместно).

Чай или узвар с мёдом – вместо сахара.

3. Основные блюда

Кутья медовая – из пшеницы, риса или перловки с мёдом, орехами и сухофруктами.

Овощи на гриле с медовой глазурью – морковь, тыква, баклажаны.

Медово-горчичная заправка для салатов – отлично подойдёт к свежим овощам.

4. Заготовки на зиму

Мочёные яблоки с мёдом – вместо сахара.

Медовое варенье – например, из слив или груш.

Фото: IStock/Liudmila Chernetska



