Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о загробном мире
Британка впала в кому и увидела янтарный свет в момент клинической смерти
Жительница Великобритании Никола Ходж выжила после комы и рассказала о загробном мире. Об этом сообщает Daily Mirror.
32-летняя женщина впала в кому после того, как смена препаратов для лечения эпилепсии привела к опасному изменению кислотно-щелочного баланса крови. Медики оценивали вероятность её выживания в 20%, но Ходж не только пришла в сознание, но и пережила клиническую смерть.
«Я не увидела райских врат — только тепло и янтарный свет», — заявила она.
После того как британка пришла в себя после длительной комы, она столкнулась с рядом последствий. У нее возникли проблемы с концентрацией внимания, головные боли и новые приступы.
Спустя полгода после комы она упала во время очередного приступа, в результате чего у нее произошло четыре кровоизлияния в мозг. Несмотря на все трудности, Ходж смогла преодолеть их и даже написать книгу.