Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о загробном мире

13 августа 2025, 10:19

Британка впала в кому и увидела янтарный свет в момент клинической смерти

Фото: iStock/hxdbzxy

Жительница Великобритании Никола Ходж выжила после комы и рассказала о загробном мире. Об этом сообщает Daily Mirror.





32-летняя женщина впала в кому после того, как смена препаратов для лечения эпилепсии привела к опасному изменению кислотно-щелочного баланса крови. Медики оценивали вероятность её выживания в 20%, но Ходж не только пришла в сознание, но и пережила клиническую смерть.





«Я не увидела райских врат — только тепло и янтарный свет», — заявила она.