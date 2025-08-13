Достижения.рф

В МВД перечислили «кодовые фразы», чаще всего используемые мошенниками

Фото: iStock/artoleshko

В МВД предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с курьерами, и рассказали о «кодовых фразах», которые аферисты используют для обмана граждан. Об этом пишет ТАСС.



Отмечается, что знание фраз, которые чаще всего используют аферисты, поможет распознать мошенников и избежать потери денег или ценностей.

По данным агентства, злоумышленники нередко используют выражения вроде «я от сотрудника банка», «выходите, я подъехал», «все по инструкции», «не сообщайте никому».

Иногда мошенники требуют назвать особый пароль, который устанавливается руководителями схемы и периодически меняется для большей убедительности.

Кроме того, МВД предупредило о распространении этой схемы на популярных интернет-площадках объявлений, где злоумышленники под видом курьеров пытаются получить доступ к средствам граждан.

Будьте внимательны и не сообщайте личные данные и пароли незнакомым людям.

Анастасия Чинкова

