В МВД перечислили «кодовые фразы», чаще всего используемые мошенниками

13 августа 2025, 11:12

МВД: курьеры мошенников чаще всего используют один набор кодовых фраз

Фото: iStock/artoleshko

В МВД предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с курьерами, и рассказали о «кодовых фразах», которые аферисты используют для обмана граждан. Об этом пишет ТАСС.