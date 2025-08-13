В МВД перечислили «кодовые фразы», чаще всего используемые мошенниками
В МВД предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с курьерами, и рассказали о «кодовых фразах», которые аферисты используют для обмана граждан. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что знание фраз, которые чаще всего используют аферисты, поможет распознать мошенников и избежать потери денег или ценностей.
По данным агентства, злоумышленники нередко используют выражения вроде «я от сотрудника банка», «выходите, я подъехал», «все по инструкции», «не сообщайте никому».
Иногда мошенники требуют назвать особый пароль, который устанавливается руководителями схемы и периодически меняется для большей убедительности.
Кроме того, МВД предупредило о распространении этой схемы на популярных интернет-площадках объявлений, где злоумышленники под видом курьеров пытаются получить доступ к средствам граждан.
Будьте внимательны и не сообщайте личные данные и пароли незнакомым людям.
Читайте также: