Медсестра из Тулы поверила в счастливое число и выиграла в лотерею 12,5 млн рублей

10 октября 2026, 07:38

Фото: iStock/payphoto

Медсестра из Тулы выиграла в лотерею 12,5 миллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ, «Национальная Лотерея».