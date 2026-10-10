Медсестра из Тулы поверила в счастливое число и выиграла в лотерею 12,5 млн рублей
Медсестра из Тулы выиграла в лотерею 12,5 миллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ, «Национальная Лотерея».
Победительницу зовут Анастасия. Она не первый раз участвует в лотереях и раньше уже получала выигрыши, но не такие крупные. Свою удачу девушка связывает с двумя счастливыми совпадениями.
Во-первых, накануне розыгрыша лотереи «Супер 8» у неё чесалась ладонь — согласно народным приметам, это часто указывает на скорую прибыль. Кроме того, победительница верит, что ей помогла любимая цифра — тройка. Анастасия родилась 3 ноября и купила три билета. Она считает, что это число всегда приносит ей удачу.
Тулячка также связывает везение со своей профессией. Девушка предположила, что забота о людях могла вернуться к ней таким образом. Выигранные деньги она планирует потратить на покупку недвижимости.
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