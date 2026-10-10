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В Благовещенске местная жительница натравила немецкую овчарку на сотрудницу полиции

Фото: iStock/Snizhana Galytska

В Благовещенске местная жительница натравила немецкую овчарку на сотрудницу полиции. Об этом 10 октября рассказали в пресс-службе СУ СК России по Амурской области.



Полицейские пришли к женщине после того, как школа сообщила, что её сын не посещает занятия. Квартира оказалась грязной, в ней отсутствовало отопление, а на полу лежали пустые бутылки из-под спиртного. Правоохранители приняли решение забрать ребенка, который был вынужден находиться в подобных условиях. Нетрезвой хозяйке это не понравилось — она кричала и вела себя агрессивно.

Даже когда мальчика сопроводили к машине скорой помощи, женщина продолжила конфликт. Она выбежала во двор, сняла с цепи немецкую овчарку и приказала псу атаковать сотрудницу полиции. Её коллега заметил бегущее животное и применил перцовый баллончик, после чего собака сменила направление. По факту случившегося возбудили уголовное дело, а буйную гражданку доставили в отдел полиции.

Мария Моисеева

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