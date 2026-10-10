Ураган «Исайяс» обрушился на Флориду

10 октября 2026, 07:17

Ураган «Исайяс» оставил 600 тысяч человек без света во Флориде и Алабаме

Фото: iStock/lisatop

Ураган «Исайяс» вечером 9 октября достиг побережья Флориды и движется вглубь страны. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.