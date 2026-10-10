Ураган «Исайяс» обрушился на Флориду
Ураган «Исайяс» вечером 9 октября достиг побережья Флориды и движется вглубь страны. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
По данным ведомства, стихия вышла на сушу возле курортного города Дестин на северо-западе штата, известного белоснежными пляжами и туристическими комплексами. Скорость устойчивого ветра достигала 169 км/ч, порывы превышали 45 м/с, а сам ураган движется на север со скоростью около 31 км/ч.
«Исайяс» принес проливные дожди и угрозу масштабных наводнений. В округе Окалуса, где расположен Дестин, объявили чрезвычайное предупреждение о внезапном наводнении, а власти эвакуировали жителей наиболее уязвимых прибрежных районов.
По всей Флориде и в соседней Алабаме без света остались около 600 тысяч человек. Ранее Минэнерго США предупреждало, что ураган может серьезно нарушить добычу нефти и газа, а также работу нефтеперерабатывающих заводов. Окончательный масштаб разрушений и число пострадавших уточняются.
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