Некоторые россияне получат пенсии за ноябрь досрочно
Некоторые россияне получат пенсии за ноябрь досрочно из-за предстоящего Дня народного единства. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
По её словам, в 2026 году 4 ноября, когда традиционно отмечается праздник, выпадает на среду. Выплаты за этот день перечислят раньше. Выйдет, что 3 ноября пенсию получат две категории граждан: те, кому она обычно приходит в это число, и те, у кого дата выдачи совпадает с празднованием Дня народного единства.
Изменения коснутся и тех, кто получает средства первого числа. Так как 1 ноября — воскресенье, пенсию выдадут 30 октября, в последний рабочий день месяца. Выплаты за 2, 5 и 6 ноября придут по обычному графику.
Напомним, что День народного единства — это один из самых молодых государственных праздников современной России. Он несет идею национального согласия и взаимного уважения между представителями разных народов и культур РФ, а также подчеркивает важность толерантности и осознания общей истории.
Читайте также: