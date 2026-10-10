10 октября 2026, 07:17

РИА Новости: Ряд россиян получит пенсии за ноябрь досрочно из-за Дня народного единства

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Некоторые россияне получат пенсии за ноябрь досрочно из-за предстоящего Дня народного единства. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.