В Подмосковье проверку на ВИЧ с начала года прошли более 2,2 млн человек

20 октября 2025, 10:31

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 2,2 млн человек узнали свой ВИЧ-статус с начала года в Московской области. Проверка проводится бесплатно и анонимно. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Слать анализ на вирус иммунодефицита в регионе можно в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом или в своей поликлинике.





«С начала текущего года свой ВИЧ-статус проверили уже более 2,2 жителей Подмосковья. Это на 32,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регулярное тестирование на ВИЧ — это такая же забора о своём здоровье, как и диспансеризация», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.