Медсестра предостерегла женщин, посещающих общественные туалеты
Посещение общественных уборных может обернуться для женщин проблемами со здоровьем, если в них нет возможности воспользоваться туалетной бумагой после мочеиспускания. Об этом рассказала медсестра и просветительница в области женского здоровья Кейтлин Дин, слова которой приводит издание Metro.
Специалист объяснила, что влажное от мочи белье, прилегая к промежности, не высыхает, а преет. В такой теплой и сырой среде бактерии начинают активно размножаться, что может привести к молочнице и инфекциям мочеполовых путей.
Дин отметила, что из-за затрудненного доступа к туалетной бумаге подобные заболевания чаще встречаются у бездомных женщин, военнослужащих, а также у тех, кто оказался в экстремальных условиях или зоне стихийных бедствий. При этом риск есть и у женщин, регулярно посещающих общественные уборные.
Кроме того, с такими инфекциями часто сталкиваются обладательницы ослабленного тазового дна, у которых разбрызгивается моча. Чтобы избежать подобных неприятностей, медсестра посоветовала женщинам носить с собой средства гигиены.
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