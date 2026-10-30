Медсестра предостерегла женщин, посещающих общественные туалеты

30 октября 2026, 09:26

Медсестра Дин: влажное от мочи белье грозит молочницей

Фото: iStock/IrKiev

Посещение общественных уборных может обернуться для женщин проблемами со здоровьем, если в них нет возможности воспользоваться туалетной бумагой после мочеиспускания. Об этом рассказала медсестра и просветительница в области женского здоровья Кейтлин Дин, слова которой приводит издание Metro.