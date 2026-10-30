Пользователи пожаловались на списания после теста у ИИ-психолога
Клиенты сервиса Mary AI Psychologist пожаловались на списания после прохождения психологического теста за 29 рублей. По данным «Базы», бизнес принадлежит 28-летней блогерше Анне, которая живет в Анталье.
Девушка отказалась рассказывать, как создала бота, и предложила прочитать правила на сайте сервиса. Через два дня после оплаты теста платформа пытается снять с карты 2490 рублей. Если на счете недостаточно средств, сумма попытки снижается до 990 или 490 рублей. Журналисты обнаружили более десяти подобных платформ.
Рекламу бота размещают в Telegram-каналах о психологии. После тестирования пользователю предлагают приобрести персональный справочник личности.
Клиенты утверждают, что сервис оставлял без ответа просьбы вернуть плату за неиспользованные консультации. Роспотребнадзор дважды объявлял Анне предостережения, пишет «База».
По словам специалистов, создание ИИ-психолога занимает несколько часов. Владельцы таких платформ зарабатывают на подписках с автоматическим продлением, при которых списания могут происходить через короткие промежутки времени.
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