Пользователи пожаловались на списания после теста у ИИ-психолога

30 октября 2026, 08:35

Фото: iStock/yucelyilmaz

Клиенты сервиса Mary AI Psychologist пожаловались на списания после прохождения психологического теста за 29 рублей. По данным «Базы», бизнес принадлежит 28-летней блогерше Анне, которая живет в Анталье.