Офтальмолог объяснил, почему осенью глаза быстрее устают

30 октября 2026, 08:32

Врач Казанцев: осенью глаза устают быстрее из-за сухого воздуха от отопления

Фото: iStock/champpixs

Сухой воздух от отопления и недостаток дневного света осенью усиливают зрительный дискомфорт. Врач-офтальмолог, генеральный директор центра VISTA Антон Казанцев рассказал, как обустроить рабочее место и когда обратиться к специалисту.