Офтальмолог объяснил, почему осенью глаза быстрее устают
Сухой воздух от отопления и недостаток дневного света осенью усиливают зрительный дискомфорт. Врач-офтальмолог, генеральный директор центра VISTA Антон Казанцев рассказал, как обустроить рабочее место и когда обратиться к специалисту.
В беседе с «Газетой.Ru» врач объяснил, что с сокращением светового дня люди чаще включают лампы. Вечером глазам приходится приспосабливаться к темной комнате и одновременно смотреть на яркий экран. Такой контраст вызывает усталость, но сам по себе не говорит о необратимом ухудшении зрения.
Чтобы снизить нагрузку, Казанцев посоветовал позаботиться о мягком и равномерном освещении. По возможности стол стоит поставить у окна. Для работы с бумагами пригодится настольная лампа: правшам лучше разместить ее слева, левшам — справа. Свет не должен попадать в глаза или создавать блики на мониторе.
Экран врач рекомендует держать на расстоянии 50–70 сантиметров. Его верхний край должен находиться на уровне глаз или немного ниже. Яркость следует подбирать с учетом освещения в комнате.
После включения отопления воздух в помещениях становится суше. Если человек редко моргает во время работы, слезная пленка испаряется быстрее. Это вызывает сухость и ощущение песка в глазах.
Офтальмолог советует каждые 20 минут на 20 секунд переводить взгляд вдаль. В течение дня нужны и более продолжительные перерывы без компьютера и телефона. При постоянном дискомфорте, боли, вспышках или искажении изображения следует обратиться к врачу.
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